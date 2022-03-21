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В Самарской филармонии состоялся концерт «Необъятная русская душа», дирижировал которым итальянец

21 марта 2022 11:03
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В Самарской филармонии состоялся концерт «Необъятная русская душа», дирижировал которым итальянец

В Самарской филармонии 19 марта состоялся концерт «Необъятная русская душа», дирижировал которым итальянец Филиппо Десси. Для нового дирижера Академического симфонического оркестра филармонии это второе выступление в новом качестве.

К работе он приступил 9 марта, а уже 12 марта оркестр под его управлением выступил вместе с солистами Дмитрием Илларионовым, Михаилом Смирновым и Иваном Смирновым-младшим в программе «Гений русской гитары».

«Необъятная русская душа» – заключительный вечер абонементного цикла «Диалоги об искусстве» сезона 2021-2022 гг. – совместного проекта Санкт-Петербургской Академической филармонии им. Д.Д.Шостаковича, Государственного Русского музея и Самарской филармонии.

В программе звучали симфоническая поэма «Стенька Разин» Александра Глазунова, симфоническая картина «Переход Суворова через Альпы» Андрея Эшпая и Симфония № 3 ля минор Сергея Рахманинова. Концерт транслировался онлайн на сайте филармонии, портале Культура.РФ и в социальных сетях. Начало в 18.30.

21 марта в газете «Самарское обозрение» вышло первое интервью Филиппо Десси как нового дирижера Самарской филармонии. В нем он рассказал, что побудило его выбрать несколько лет назад Россию, почему он приехал в Самару в сложное для всего мира время и на что надеется в будущем, пишет Обозрение.

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