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14 сентября в 18.30, в Самарской филармонии пройдет Юбилейный вечер к 80-летию Самарской организации Союза композиторов России. В концерте «От Шостаковича до наших дней» прозвучит симфоническая, камерная и эстрадная музыка.

Музыкальная организация ведет свой отсчет с 1941 года, когда Дмитрий Дмитриевич Шостакович основал в нашем городе Куйбышевский Союз советских композиторов. Тогда Куйбышев стал запасной столицей СССР. Сюда были эвакуированы Большой театр, многие выдающиеся композиторы и музыканты. Позже - в 1948 году образовался Союз композиторов СССР. Именно поэтому Самарский Союз считается старейшим в России.

Самарская организация Союза композиторов занимается поддержкой, продвижением произведений авторов, их творчества, помощью молодым композиторам, поддержкой ветеранов. Союз не замыкается на узкопрофессиональной деятельности, активно участвуя в музыкальной и общекультурной жизни города и области. Проводит фестивали, создает свои проекты: международные фестивали «Музыкальные автографы», «Д.Д.Шостакович. Самарское время. DSCH», программы «Композиторы — детям, дети — композиторам», «Таланты земли Самарской» и др.

В фестивалях и концертах Самарской организации Союза композиторов России за эти годы приняли участие выдающиеся композиторы: Андрей Эшпай, Родион Щедрин, Владислав Казенин, Сергей Слонимский, Александр Чайковский, Глеб Май, Вадим Биберган и другие. А также пианисты Денис Мацуев, Борис Березовский, Александр Гиндин, Екатерина Мечетина, Полина Осетинская, Тихон Хренников (внук знаменитого композитора), скрипач Максим Венгеров, певец Иосиф Кобзон, режиссер Марлен Хуциев, актеры Сергей Безруков, Виктор Проскурин, Ольга Прокофьева и многие другие.

22 года Самарскую организацию Союза композиторов возглавляет народный артист РФ Марк Левянт. Его мелодии хорошо знакомы многим по спектаклям Самарского театра драмы, по концертам в филармонии и на многих площадках города и страны.

Музыка самарских композиторов вызывает большой интерес у жителей города. Широко известны имена самарских композиторов — Григория Файна, Аллы Виноградовой, Павла Плаксина, Илоны Дягилевой, Леи Витковской, Вячеслава Шевердина. Их музыка понятна и близка самарцам.

Большое внимание Самарской организации Союза композиторов России уделяет художественный руководитель Самарской филармонии, главный дирижер Академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков. Во всей России только у Самарского отделения Союза композиторов есть свой абонемент в филармонии. Он существует уже 10 лет.

14 сентября 2021 в филармонии пройдет первый концерт абонемента №24 Марк Левянт и Союз композиторов представляют «Музыка наших современников». Несомненно, его программа будет интересна всем любителям музыки.