В Самарской филармонии откроется Международный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского

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24 ноября в 18:00 в Самарской государственной филармонии откроется XXVIII Международный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского. На знаковом конкурсе, посвященном сразу трем юбилейным датам, состоятся самарские премьеры композиторов – лауреата Государственной премии республики Беларусь, композитора Олега Ходоско и лауреата конкурса им. Д.Б. Кабалевского, лауреата международного конкурса им. С.В. Рахманинова в Москве 2022 года Петра Дятлова, выпускника Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского по классу композиции А. Чайковского.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в своем приветствии отметила важность одного из старейших конкурсов для сохранения традиций, заложенных Кабалевским: «Вновь на площадке творческого смотра соберутся одарённые музыканты. В конкурсных и концертных программах этого года нашли отражение важные юбилейные даты: 150-летие со дня рождения С.В. Рахманинова и 90-летие со дня рождения С.М. Слонимского. Композиторская линия продолжается в премьерных исполнениях сочинений лауреатов прошлых лет и членов жюри конкурса.

Уверена, что 28-й по счёту Конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского пройдёт на высочайшем уровне, откроет ценителям музыки новые имена и порадует гостей незабываемыми выступлениями».

Конкурс соберет представителей зарубежных стран, а также 12 регионов России – республики Башкортостан, Республики Татарстан, Донецкой Народной Республики, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Калининградской, Нижегородской, Оренбургской, Омской, Самарской и Саратовской областей. Самарская область представляют Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель, Новокуйбышевск и Алексеевский и Безенчукский районы.

На открытии выступит сводный хор детской музыкальной хоровой школы № 1 г. Самары, академический симфонический оркестр под управлением дирижера Филиппо Десси. Свое мастерство покажут воспитанники легендарной музыкальной хоровой школы № 1 города Самары – сегодня одной из лучших музыкальных школ Российской Федерации, в которой проводил уроки мастерства знаменитый композитор.

Фото: минкульт СО