В самарской библиотеке для молодежи состоится открытие выставки «И было этим летом так отрадно»

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13 июля в 19:00 в библиотеке для молодежи состоится открытие художественной выставки «И было этим летом так отрадно».

Выставка объединит работы молодых и начинающих художников – читателей библиотеки, в том числе, участников инклюзивных творческих лабораторий. Тема выставки – летний пейзаж, выполненный в любых живописных и графических техниках (масло, акрил, акварель, рисунок, пластилиновая живопись и т.д.).

Открытие выставки проходит на свежем воздухе, в рамках ежегодного летнего просветительского проекта библиотеки «Молодежный проспект». Организатором и автором идеи выступает художник, арт-терапевт, куратор инклюзивных творческих лабораторий Самарской областной библиотеки для молодёжи Татьяна Хамина.

На открытии состоится также интерактивная лекция «Русская пейзажная лирика», подготовленная сотрудниками библиотеки, и тематический открытый микрофон «Стихи о природе», в котором примут участие читатели и волонтеры культуры.

После официального открытия выставка «И было этим летом так отрадно» будет доступна для посещения в конференц-зале библиотеки до конца июля. Вход свободный.

Инклюзивные творческие лаборатории реализуются в рамках национального проекта «Культура». Концепция инклюзивных творческих лабораторий – создание площадок для раскрытия творческого потенциала людей с инвалидностью, производство востребованной творческой продукции. Самарская областная библиотека для молодежи выступает базой работы инклюзивных творческих лабораторий в Самарской области, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО