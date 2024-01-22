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В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Носферату и другие: мистика в немецком кино»
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В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Носферату и другие: мистика в немецком кино»

22 января 2024 13:27
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В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Носферату и другие: мистика в немецком кино»

27 января (суббота) в 18.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Носферату и другие: мистика в немецком кино» (12+) историка кино, германиста, главного редактора издательства книг о кино Rosebud Publishing Виктора Зацепина.

Мероприятие организовано Музеем Эльдара Рязанова. Это первая встреча лектория «Феномены кино», который продлится весь год. Ближайшая лекция будет посвящена феномену немецкого экспрессионизма в кинематографе.

На лекции Виктор Зацепин расскажет, почему мистика, магия, абсурдное отображение мира и искаженная реальность вызывали сильные эмоции у зрителей, а также какими средствами и способами немецкие режиссеры 1920-х годов добивались нужного эффекта. Кроме того, гости музея узнают о ведущих примерах раннего киноэкспрессионизма, классических немецких фильмах «Голем, как он пришел в мир» (1920, 16+), «Доктор Мабузе, игрок» (1922, 16+), «Носферату: симфония ужаса» (1922, 16+), «Альрауне» (1928, 16+), их героях, а также о тенях, злых двойниках и прочих мистических существах из других кинолент.

После лекции пройдет показ фильма «Носферату: симфония ужаса». Этот немой черно-белый фильм кинорежиссера Фридриха Вильгельма Мурнау является второй по значимости после «Кабинета доктора Калигари» (1920, 16+) кинокартиной в истории немецкого экспрессионизма.

Теги: Мероприятия

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