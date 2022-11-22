В Самаре завершились показы спектакля «Князь Владимир» с участием Илзе Лиепы и коллектива «Задумка»

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В понедельник, 21 ноября, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича прошли последние в этом году показы спектакля «Князь Владимир: самарская страница». Постановка рассказывает о жизни великого исторического деятеля, о его поисках пути и стремлениях сделать Русь сильным государством. Это мультижанровый спектакль, в котором соединилась современная хореография, классическая симфоническая музыка и академическая живопись. Поэтическая форма повествования отсылает к той далекой эпохе, но остается современной и легкой для восприятия молодыми зрителями.

В спектакле принимали участие народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ и национальной театральной премии «Золотая маска» Илзе Лиепа, педагог современного танца, хореограф, лауреат премии «Золотая маска» Роман Андрейкин и воспитанники детского музыкального театра «Задумка».

Перед заключительным показом спектакля участникам проекта были вручены Благодарности городского округа Самара. Руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации Самара Татьяна Шестопалова зачитала приветственный адрес от имени Главы города Елены Лапушкиной:

«От всей души благодарю весь творческий коллектив за возможность наслаждаться этим произведением искусства на самарской земле. С первых секунд, с первых звуков «Баллады о России» замечательной певицы, заслуженной артистки России Ольги Кормухиной спектакль очаровывает, заряжает патриотизмом и духовностью. Искренне надеюсь, что самарский зритель в скором времени сможет увидеть подобные этому новые прекрасные проекты».

Впервые спектакль «Князь Владимир» поставлен в 2018 году на сцене Большого театра России при поддержке Благотворительного фонда Илзе Лиепа в рамках Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная».

Благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова удалось реализовать идею по возрождению спектакля. В прошлом году детский музыкальный театр «Задумка» и Самарская региональная социально-патриотическая общественная организация «Губерния» стали обладателями гранта Президентского фонда культурных инициатив, что позволило полностью перенести и восстановить спектакль в Самаре.

«Премия «Весна священная» была учреждена нашим фондом для того, чтобы не оставить без внимания молодежное танцевальное пространство России, В нашу творческую лабораторию вовлечено огромное количество хореографов, руководителей, артистов, поэтому за происходящим в Самаре следит вся страна. Благодаря общим усилиям множества людей мы смогли передать это спектакль артистам и педагогам «Задумки». И детский театр сумел принять это сложнейший спектакль, поставленный мастерами театра для молодежи, - отметила Илзе Лиепа. - Мне грустно, что этот большой важный этап нашей совместной работы подходит к концу, но радостно, что он был. Самара открылась нам как невероятно творческий город, куда хочется приезжать снова и снова и делиться своими проектами. Мы обрели здесь новых друзей и единомышленников, нашли вдумчивую серьезную публику самых разных возрастов».

Детский музыкальный театр «Задумка» был выбран не случайно. Это титульный коллектив Самары, созданный и успешно выступающий с 1973 года, и имеющий на своем счету более 120 Гран-при, 630 наград Лауреата I степени, 327 наград Лауреата II степени самых престижных Международных и Всероссийских конкурсов. Театр неоднократно принимал участие в премии «Весна священная», а в 2020 году был награжден Золотым дипломом X юбилейного конкурса.

В спектакле «Князь Владимир: самарская страница» занято 95 ребят из «Задумки» в возрасте от десяти до 18 лет. Детскому театру предстояла значительная работа – не только техническая, но и духовная, моральная и эмоциональная. Постоянно на связи с «Задумкой» находилась хореограф-постановщик Елена Богданович и коллективы, которые раньше танцевали это спектакль.

«Это другая хореография, иное настроение и эмоции. Поэтому когда нам предложили поучаствовать в этом совместном проекте, я, скажу честно, сначала сомневалась. Сможем ли? Ведь это серьезный атмосферный спектакль, который берет за душу, держит, не отпускает. Для нашего театра участие в этом проекте - огромный шаг на ступеньку вверх, - уверена художественный руководитель «Задумки», заслуженный работник культуры РФ Елена Колотовкина. - Дети получили прекрасный урок профессионального отношения к своему делу. Они наблюдали, как работают признанные мастера сцены, как выкладываются на каждом спектакле, оставляя на сцене частичку своей души. Ребята видели, что в конце, на финальной песне, которую вполне можно назвать гимном спектакля, публика вставала, и еще больше проникались культурой и высоким смыслом этого проекта. Пониманием того, что они несут людям нечто важное и необходимое».

В этом году спектакль «Князь Владимир: самарская страница» был показан 12 раз. На сцене театра оперы и балета его смогли посмотреть более 9 300 человек. Каждый из зрителей получил в подарок буклет с QR–кодами, благодаря которым можно повторно увидеть фрагменты постановки. Еще около 15 000 человек воспользовались возможностью насладиться спектаклем в паблике Администрации Самары ВКонтакте, на онлайн ресурсах регионального министерства культуры и театра «Задумка».

«Большинство зрителей – дети и молодежь, - подчеркнула Татьяна Шестопалова. - На День города мы показали спектакль взрослой аудитории, и получили высочайшую оценку. Очень хотелось бы, чтобы совместная работа по представлению самарской публике этого спектакля была продолжена. Возможно, мы найдем еще не менее интересные страницы в истории российского государства или Самаркой губернии, и продолжим этот проект и наше сотрудничество».

Спектакль «Князь Владимир: самарская страница» поднимает значимые серьезные темы и идеи, заряжает патриотизмом и духовностью. Команда профессионалов поставила перед собой задачу пройти сложнейший путь поиска вместе с главным героем, приблизить себя и зрителей к тем эмоциям и внутренней драме, которые он мог переживать.

«Сейчас как никогда важно, чтобы культура откликалась на современную ситуацию, чтобы создавались проекты, отвечающие сегодняшним нашим запросам, - подытожила Ильзе Лиепа.- Чтобы молодежь через творчество преисполнялось веры в победу русского духа, тех задач, которые решает наша страна. Думаю, в этом свете наш спектакль беспрецедентный, невероятно важный и серьезный. Нам очень хочется нести этот проект дальше, чтобы его в этой мощи, силе, своевременности увидели Москва, Санкт-Петербург, и другие города. Большое спасибо Самарской земле, всем нашим друзьям, коллегам! Очень надеюсь, что это не последний наш проект!»