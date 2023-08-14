В Самаре выступят лучшие инклюзивные коллективы России

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В воскресенье, 20 августа, состоится открытие IV Всероссийского парафестиваля «Театр — территория равных возможностей». Проект реализуется при поддержке Правительства Самарской области, лично губернатора региона Дмитрия Азарова на базе и с привлечением ресурсов Самарского государственного института культуры..

В этом году на участие в фестивале было подано 58 заявок. Экспертным советом для очного участия отобраны 15 спектаклей от инклюзивных коллективов из разных регионов России: Москвы, Казани, Уфы, Ижевска и не только. Заявлен к участию спектакль от театра при ГБУ «Центр Социальной интеграции Дианы Гурцкая».

Показы пройдут в онлайн и офлайн форматах с 20 по 22 августа на площадках театра «СамАрт» и МКТК «Дирижабль». Зрители увидят постановки удивительной эстетики и художественного наполнения с участием «особых» артистов самых разных возрастов. Откроется событие спектаклем с элементами пластики по мотивам башкирского фольклора «Семь чудес Курая» от театра-студии «Без маски» (г. Уфа). Его участники — «солнечные» артисты.

Экспертный совет представлен известными театральными деятелями России, режиссерами и актерами, занимающимися театральной педагогикой, прежде всего - инклюзивной. Возглавляет совет Андрей Афонин, художественный руководитель и режиссер интегрированной театральной студии «Круг II».

В дни фестиваля развернется очный этап образовательной программы для руководителей инклюзивных театров страны в лабораторном формате. Тренеры и спикеры образовательной программы поделятся опытом создания инклюзивных спектаклей и работы с «особыми» артистами.

Завершится фестиваль показом спектакля-концерта «О тебе» флагманского российского коллектива — театра неслышащих актеров «Недослов».