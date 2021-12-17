В Самаре в пятницу, 17 декабря, на улице Ленинградской появится памятник Константину Головкину

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В Самаре в пятницу, 17 декабря, на улице Ленинградской появится новая скульптура. Памятник Константину Головкину откроют именно в этот день не случайно. 150 лет назад. Событие к 150-летию со дня рождения Головкина.

Да и место символично. Скульптуру установят рядом с домом №72, недалеко от того места, где он жил. Изначально место для установки бронзовой фигуры Головкина выбирали из двух вариантов: либо улица Ленинградская (тогда – Панская), где располагался особняк купца, либо набережная реки Волга, так как в своих картинах Головкин снова и снова изображал любимую реку.

Константин Головкин — человек-эпоха, человек-легенда. Именно он заложил основу коллекции Самарского художественного музея. Вся жизнь самарского купца 2 гильдии была связана с новаторством и открытиями. Первый автомобилист Самары, популяризатор искусства, художник, искушённый коллекционер, общественный деятель, яхтсмен, создатель гимнастического кружка, путешественник, собиравший в Китае и Японии предметы искусства, которые до сих пор можно увидеть в коллекции Самарского художественного музея. Вся деятельность Константина Головкина исходила из его любви к родной земле: даже побывав на Всемирной выставке в Париже в 1878 году, он не задумывался о переезде в европейские столицы, а создавал атмосферу Старого Света в обожаемой им Самаре.

«Все восприятие Головкина строилось через любовь к своему краю, к своей Самаре. Он выбрал свой путь и это видно по работам разных годов», - рассказала Алла Шахматова, директор Самарского Художественного Музея.

За его большую любовь к малой Родине и предпринятые шаги к ее процветанию было решено увековечить имя мецената, художника, путешественника, коллекционера. Подробности жизни Константина Павловича Головкина, особенности реставрации его знаменитой «дачи со слонами» и об уникальном краеведческом вагоне, на создание которого Аллу Шахматову и ее команду вдохновил сам художник, вы сожете услышать в пятницу. 17 декабря, в 18.06 в программе «КультПроСвет» на радио «Вести FM», сообщает ГТРК Самара.

Как будет выглядеть памятник Константину Павловичу Головкину можно узнать здесь.