В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Человек, природа и искусство»

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26 января (пятница) в 18.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Человек, природа и искусство» (12+) искусствоведа, заведующей Музеем модерна Ирины Свиридовой.

На протяжении всей мировой истории искусства главным источником вдохновения для художников служила природа. Ее элементы были одними из основных объектов изображения в работах великих мастеров прошлого. Современные авторы также часто обращаются к ее мотивам. Кроме того, во все времена использовались и ценились природные материалы. В состав некоторых красок до сих пор входят компоненты животного или растительного происхождения, а кисти из натурального ворса и щетины считаются качественнее и удобнее синтетического волокна. Графит и уголь используется для графических зарисовок, глина – для гончарного производства, мрамор и дерево – для скульптурных композиций и многое другое.

На примере произведений искусства от древнейших времен до современности Ирина Свиридова расскажет, как изображали природу художники разных эпох, и какие скульпторы работали с деревом. Также посетители узнают, может ли сама природа быть искусством и в каких проявлениях это возможно.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 30 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке: vk.cc/cu4uqw

Лекция «Человек, природа и искусство» пройдет в рамках действующей в музее выставки деревянных скульптур художника Сергея Ключникова «Человек и дерево» (12+).

На выставке собраны работы мастера разных периодов, большинство из которых ранее ни разу не покидали стен мастерской. Экспозицию дополняют фрагменты из интервью с Ключниковым, которое специально подготовили сотрудники музея, и фоторепортаж, раскрывающий повседневную жизнь художника и философию его работ. Выставка работает в «Заварке» до 1 марта.