Я нашел ошибку
Главные новости:
Жители Самарской области смогут бесплатно повысить цифровую грамотность
Жители Самарской области смогут бесплатно повысить цифровую грамотность
В Самаре УАЗ поехал на красный свет и врезался в другую машину
В Самаре УАЗ поехал на красный свет и врезался в другую машину
Самарцы встали в очередь за тренерами
Самарцы встали в очередь за тренерами
Вор в Тольятти, совершая кражу, надел маску, но забыл про перчатки
Вор в Тольятти, совершая кражу, надел маску, но забыл про перчатки
В Самаре расселят аварийный дом "Стояния Зои"
В Самаре расселят аварийный дом "Стояния Зои"
В Госдуму внесен законопроект о лишении имущества за ложные сведения о ВС России
В Госдуму внесен законопроект о лишении имущества за ложные сведения о ВС России
Задержанный росгвардейцами хулиган находился в розыске за вымогательство в Самаре
Задержанный росгвардейцами хулиган находился в розыске за вымогательство в Самаре
Пожарные Борского района ликвидировали пожар в бане
Пожарные Борского района ликвидировали пожар в бане
Наверх
Самара  -20 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.59
-0.07
EUR 96.38
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Человек, природа и искусство»
В сквере «Солнечная поляна» прошло праздничное мероприятие «Зимние забавы»
Полицейские региона принимают участие в общешкольных родительских собраниях
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Человек, природа и искусство»

22 января 2024 11:09
107
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Человек, природа и искусство»

26 января (пятница) в 18.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Человек, природа и искусство» (12+) искусствоведа, заведующей Музеем модерна Ирины Свиридовой.

На протяжении всей мировой истории искусства главным источником вдохновения для художников служила природа. Ее элементы были одними из основных объектов изображения в работах великих мастеров прошлого. Современные авторы также часто обращаются к ее мотивам. Кроме того, во все времена использовались и ценились природные материалы. В состав некоторых красок до сих пор входят компоненты животного или растительного происхождения, а кисти из натурального ворса и щетины считаются качественнее и удобнее синтетического волокна. Графит и уголь используется для графических зарисовок, глина – для гончарного производства, мрамор и дерево – для скульптурных композиций и многое другое.

На примере произведений искусства от древнейших времен до современности Ирина Свиридова расскажет, как изображали природу художники разных эпох, и какие скульпторы работали с деревом. Также посетители узнают, может ли сама природа быть искусством и в каких проявлениях это возможно.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 30 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке: vk.cc/cu4uqw

Лекция «Человек, природа и искусство» пройдет в рамках действующей в музее выставки деревянных скульптур художника Сергея Ключникова «Человек и дерево» (12+).

На выставке собраны работы мастера разных периодов, большинство из которых ранее ни разу не покидали стен мастерской. Экспозицию дополняют фрагменты из интервью с Ключниковым, которое специально подготовили сотрудники музея, и фоторепортаж, раскрывающий повседневную жизнь художника и философию его работ. Выставка работает в «Заварке» до 1 марта.

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По инициативе жителей в 2018 году это общественное пространство было благоустроено. Активное участие в разработке дизайн-проекта территории принимали учащиеся школы №154.
20 января 2024, 16:45
В сквере «Солнечная поляна» прошло праздничное мероприятие «Зимние забавы»
По инициативе жителей в 2018 году это общественное пространство было благоустроено. Активное участие в разработке дизайн-проекта территории принимали учащиеся... Общество
1067
В целях популяризации среди старшеклассников и их родителей службы в органах внутренних дел, ориентирования выпускников на поступление в вузы МВД России.
20 января 2024, 15:59
Полицейские региона принимают участие в общешкольных родительских собраниях
В целях популяризации среди старшеклассников и их родителей службы в органах внутренних дел, ориентирования выпускников на поступление в вузы МВД России.... Общество
851
Семейный онлайн-конкурс «Герб моей семьи» проведет Самарский зоопарк
20 января 2024, 11:41
Семейный онлайн-конкурс «Герб моей семьи» проведет Самарский зоопарк
Лучшие 3 работы будут отмечены грамотами и призами. Общество
843
В центре внимания
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
22 января 2024  11:04
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
112
в Самаре горит Кировский рынок
22 января 2024  10:45
В Самаре горит Кировский рынок
192
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
21 января 2024  13:22
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
685
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
20 января 2024  11:08
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
2540
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
19 января 2024  13:33
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
727
Весь список