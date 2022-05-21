В Самаре в эти выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022».

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Основные события запланированы на 21 мая, некоторые площадки продолжат работать и 22-го числа. Свои программы подготовили музеи, арт-пространства, галереи, культурные и образовательные центры, библиотеки и творческие коллективы.

В «Ночь музеев-2022» будут работать более 50-ти площадок. Мероприятия разноплановые, - каждый найдет то, что интересно именно ему. В 13.00 начнется детская программа, вечером стартует основные мероприятия акции.

Улица Куйбышева 21 мая вновь станет пешеходной. Здесь с 15:00 до 23:00 будут проходить музыкальные и танцевальные программы: концерт джазовой музыки в сквере «Три вяза», музыкальная программа «Барабаны мира» у Дома промышленности.

В 17.00 по улице Куйбышева от площади Революции до площади Куйбышева пройдет праздничное шествие «Мы вместе». Участники представят многонациональную культуру нашего региона. Также к шествию присоединятся участники фестиваля «Российская студенческая весна».

Около гостиницы «Бристоль Жигули» пройдет полюбившийся горожанам концерт «Басы на балконе». По преданию именно на этом балконе гостиницы более 100 лет назад выступал Федор Шаляпин перед толпой поклонников. Начало программы в 20.00.

На Софийской набережной и в сквере Эльдара Рязанова пройдут кинопоказы, театрализованная программа запланирована в Аксаковском сквере, литературно-музыкальная - в Пушкинском сквере.

Работа творческих площадок:

Сквер «Три вяза» (ул. Куйбышева/ул. Некрасовская). Джаз.

21 мая:

15.00 – 16.00 - Трио «Black Coffee». Женское джаз-трио,

16.00 – 16.30 - Василина Кукушкина,

17.00 – 18.30 – перерыв,

18.30 – 20.00 - Джаз вояж (Андрей Беспалов),

20.00 – 21.00 - Трио «DSoulu» - классика мирового соул-джаза,

21.00 – 22.00 – Екатерина Масальская + Бэнд,

22.00 – 23.00 - «Marvisla» - классический вокальный джаз.

Ленинградская (ул. Ленинградская/ул. Фрунзе). «Музыканты Самары». Музыкальная молодежная площадка.

21 мая:

15.00 – Игорь Гейдман и Алёна Азарова + музыканты (концерт),

16.00 - Хэндпан (Лида Игольникова). Ансамбль с виолончелью,

17.00 – мастер-класс - флэшмоб. Направление «Пати Дэнс»,

18.00 – Никита Уваров - мастер-класс,

19.00 - Квартет саксофонистов «Наши Люди» (Андрей Демин и команда),

19.30 – Кузьмин Леонид,

20.15 – Гусляр Дмитрий Львов,

20.30 - Оперная певица – Ирина Сигал,

21.00 - «Dead rabbits» - средневековый фолк,

21.45 - 23.00 - Французский дуэт "Fred Swing".

22 мая. Танцевальный вечер:

18.00 – мастер класс,

19.00 – мастер класс от «Sambara Drums»,

20.00 – мастер класс.

Струковский сад (летний театр).

21 мая. Этно Sound:

12.00 – 14.00 – Танцевальный Батл Мультибугги. Никита Уваров,

14.15 – Трио фолк проект «Незабава» (Электронный РусФолк),

14.45 - Театр одной балалайки Дмитрий Буцыков,

15.00 - Музыкальный фолк проект певицы и актрисы Надежды Малывановой и Романа Кузнецова,

15.50 - Заслуженный артист республики Татарстан – Рустам Ахметов,

16.00 – мастер класс по бачате. Школа Дениса Новикова,

18.00 – Группа «Фернадес Бэнд» (Кубинская, Латиноамериканская музыка),

19.00 – Арсений Михалченко, Юлия Гаврилова, дети. Вокал - Василина Кукушкина,

20.00 – Самарский духовой оркестр,

21.00 - 22.00 - народные коллективы приезжие из районов и городов,

22.00 –23.00 - Группа «COMEDOZ» - Павел Воробьев.

22 мая. Вечер любимых песен:

15.00 – 16.30 – программа «Самарская симфонии» – Симфонический оркестр Михаила Щербакова, солисты СГИК (И.Сигал), Хор «Солярис» (реж. Паршин Ю.М),

16.40 - Группа «Плэй»,

18.40 – Дисол группа,

20.00 – Ривер Бэнд (блюз рок),

21.10 - 22.30 – коллектив Каша.

Пушкинский сквер (ул. Вилоновская /ул. Фрунзе). Литературно-музыкальная площадка с оркестром.

21 мая:

17.00 – музыкально-литературный лекторий от самарской филармонии,

18.00 - музыкальная программа от Ирины Сигал и ее студентов,

19.00 – 21.00 - литературно-музыкальный концерт «С любовью к Отечеству». Участники: коллектив народных инструментов «ВолгаФолкБэнд», самарские литераторы и чтецы Денис Домарев и Софья Сыромятникова. Программу составляют номера классической и русской народной музыки и стихотворения самарских поэтов,

21.00 – 22.00 - литературные чтения "Четверги в библиотеке" Р. Мнацаканов и Е. Казаченко, Инструментальная классическая музыка (П. Куприянов),

22.00 - 23.00 - Ансамбль «Астория» Ирина Сигал и Ко.

22 мая

17.00 – 21.00 - Выступление литературных объединений города Самары: пушкинское общество Самары, Самарская областная писательская организация. Самарское отделение Российского союза профессиональных литераторов, литературная студия Евгения Чепурных, литературное объединение «Лабиринт творчества», самарский поэтический проект «Stihogram", самарский проект «Поэты ЗАДВЕРЬю». Каждое литературное объединение представлено 5-7 поэтами, читающими 2-3 стихотворения собственного сочинения. Темы: гражданская, патриотическая пейзажная, любовная лирика. Литературно-музыкальный концерт. Коллектив народных инструментов «ВолгаФолкБэнд» и самарские литераторы.

Дом промышленности (ул. Куйбышева/ул. Красноармейская). Барабаны мира.

21 мая:

19.00 – 20.00 - «СаБатаж» - Бразилия,

20.00 – 21.00 - «Вдарим» - африканская тематика,

21.00 – 22.00 - «Sambara Drums» - Бразилия.

Аксаковский сквер (ул. Красноармейская/ул. Фрунзе). Театрализованная аксаковская программа.

21 мая:

15.00 – 18.00 – Аксаковская программа (режиссер - Паршин Ю.М.),

19.00 – 21.30 – Самарский государственный институт культуры.

Амфитеатр «Ладья» (Софийская набережная). Кинопоказы.

21 мая:

15.00-15.25 - Летучий корабль, 1979г.,

15.35-17.00 - Мулан, 1988г.,

17.10-19.00 - Твое имя, 2016г.,

19.10-21.00 Охотники за привидениями, 1984г.

22 мая:

Культурно-просветительские лекции по актуальным вопросам национальной культуры и церковного искусства. Лекции прочтут ведущие приглашенные специалисты в области культуры и образования.

17:00 – Выставка «Пушкин и митрополит Филарет» Москва – Самара (Н. И. Михайлова),

18:30 – София Премудрость Божия в византийском и древнерусском искусстве (Н. В. Квливидзе).

Сквер Эльдара Рязанова. Кинопоказы.

21 мая:

11:00 – фильмы Ильи Фрэза «Первоклассница» (1948) и «Слон и верёвочка» (1945),

17:00 – «Девушка без адреса» Эльдара Рязанова (1957),

22:00 – «Три плюс два» Генриха Оганесяна (1963).

22 мая:

14:00 – мультфильмы Михаила Цехановского «Сказка о рыбаке и рыбке» (1950), «Каштанка» (1952) и Ивана Иванова-Вано «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (1951)

14:00 – «Первый троллейбус» Исидора Анненского (1963)

21:00 – «Бегущая по волнам» Павла Любимова (1967)

«Ночь музеев-2022» в Самаре:

· Интерактивная карта площадок - https://samadm.ru/media/news/37244/,

· Программа участников акции - https://samadm.ru/media/news/37235/ ,

· Пешеходные экскурсии - https://samadm.ru/media/news/37241/ ,

· Бесплатный музейный автобус - https://samadm.ru/media/news/37275/,

· Шествие по улице Куйбышева - https://samadm.ru/media/news/37291/ .