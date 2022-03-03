В Самаре в доме «Стояния Зои» создадут музей

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Средства на его создание привлекут за счет благотворителей.

Судьба старинного дома на улице Чкалова, 84 решалась на совещании «Историческая память». Этот дом прославился историей «Стоянием Зои».

Компания-застройщик сообщила о планах передать несколько домов на улице Чкалова, а так же землю, на которой они расположены, в ведение самарской Епархии Русской Православной Церкви. Теперь здесь будет создан музейный комплекс.

Ранее компания планировала снести легендарный дом, а вместо этого построить многоэтажки. Однако самарские градозащитники обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну и уникальный объект удалось отстоять.

Дом на улице Чкалова стал знаменитым благодаря множеству рассказов, фильмов и публикаций о девушке Зое Карнауховой, которая в 1956 году «застыла» в нем, танцуя с иконой Николая Чудотворца.

Теперь по задумке архитекторов в этом доме, а так же еще на месте двух соседних строений, будет воссоздана эта история. При этом бюджетные средства привлекаться на создание музея не будут. На траты готовы пойти благотворители. А вот обустройство территории рядом с комплексом, скорее всего, возьмут на себя городские власти, сообщает regionsamara.ru.

Фото А. Хинштейна