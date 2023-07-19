В Самаре в честь Высоцкого в восьмой раз пройдет фестиваль "Волга песни слышала"

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25 июля в день памяти барда Владимира Высоцкого в областной столице в восьмой раз пройдет фестиваль "Волга песни слышала".

В рамках этого события в 18:00 во Дворце культуры железнодорожников имени Пушкина состоится концерт "Ведь Земля – это наша душа…" (6 +). Мероприятие организовано общественным фондом "Центр В. Высоцкого в Самаре" при участии городской администрации.

Песни Высоцкого прозвучат в исполнении ведущих местных бардов и певцов – Сергея Лысенко, Аркадия Соловейчика, Евгения Разина, Елены Ключниковой, Виктора Воронова и других, пишет Сова.