В Самаре стартует отборочный тур Двадцатых молодежных Дельфийских игр России

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С 24 по 26 февраля 2021 года в Самаре стартует отборочный (региональный) тур Двадцатых молодежных Дельфийских игр России, курируемых министерством культуры Самарской области.

Организатором отборочного тура является государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» (г. Самара, ул. Некрасовская, 78), на базе которого состоятся заочные прослушивания и просмотры (по видеозаписям и фотографиям в цифровом формате) по 21 номинации: фортепиано, скрипка, театр, художественное чтение, изобразительное искусство, балалайка, домра, баян/аккордеон, классическая гитара, саксофон, флейта, академическое пение, сольное народное пение, ансамблевое народное пение, эстрадное пение, классический танец, народный танец, современная хореография, художественные ремесла, народные инструменты, духовые инструменты.

В состав жюри отборочного тура входят профессора, доценты, преподаватели Самарского государственного института культуры (Н.В. Бикметова, В.В. Петров, А.П. Шишкин, заслуженные работники культуры РФ В.П. Максимов, В.А. Дрындин), Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина (член Союза художников Российской Федерации Г.М. Мисюк).

Координатор проведения регионального отборочного тура – директор ГБУК «Агентство социокультурных технологий» О.В. Кравченко.

Куратор – главный консультант управления отраслевых технологий министерства культуры Самарской области, заслуженный работник культуры Самарской области Е.В. Плишко.

По итогам прослушиваний и просмотров совместно с министерством образования и науки Самарской области будут определены представители от Самарской области для участия в Двадцатых молодежных Дельфийских играх, которые пройдут с 21 по 26 мая 2021 года в Пермском крае (г. Пермь). Состав делегации окончательно будет утвержден в первой декаде марта 2021 года.