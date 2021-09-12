В Самаре стартовал музыкально-театральный фестиваль «Шостакович ХХ век»

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В субботу, 11 сентября, накануне 435-летия Самары, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное открытие музыкально-театрального фестиваля «Шостакович ХХ век» – яркого события в культурной жизни не только губернии, но и всей страны. На концерте оркестра «Новая Россия» под управлением Фёдора Леднёва с участием Николая Саченко и Марии Андреевой, с которого стартовал фестиваль, побывали Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, прибывший в регион с деловым визитом.

«Фестиваль несет нам прекрасные минуты и конечно новые открытия. Он будет украшен именами Юрия Башмета, Евгения Миронова, и, конечно же, впервые за долгие годы в наш город, в наш регион приедет труппа Большого театра. Это потрясающе, это настоящий праздник, замечательное событие в жизни нашего региона и, я уверен, всей страны, - обратился к зрителям и музыкантам Дмитрий Азаров. - В Самарской области поклонников классической музыки очень большое количество, но уверен, что благодаря вам их станет еще больше».

Губернатор поблагодарил оркестр и солистов за прекрасный музыкальный вечер, за то счастье, которые они подарили сегодня зрителям, и отметил, что особенно важно, что в этом году музыка великого композитора и его учеников будет представлена в двух крупнейших городах Самарской области: фестиваль пройдет не только в Самаре, но и в Тольятти.

Напомним, идея фестиваля родилась в 2020 году, который был объявлен Годом памяти и славы и 75-летия Великой Победы. Впервые состоявшееся в прошлом году событие объединило разные жанры и виды искусства.

Фестиваль имени великого композитора на Самарской земле – это не случайность. Ведь именно в Куйбышеве, запасной столице Советского Союза, Дмитрий Шостакович завершил работу над легендарной Седьмой симфонией. Именно здесь, в стенах театра оперы и балета она впервые прозвучала 5 марта 1942 года в исполнении оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда.

Напомним, идея самарского фестиваля, посвященного Дмитрию Шостаковичу, была поддержана министром культуры РФ Ольгой Любимовой сразу, как только Губернатор Дмитрий Азаров презентовал ей проект. Именно при поддержке федерального минкульта была создана программа прошлогоднего концерта-закрытия, на котором выступил Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского.

«Конечно, фестиваль Шостаковича – это событие мирового масштаба. Нас ждет потрясающая музыка, которая редко исполняется не только в Самарской области, но и в России. Особенно радостно, что в этом году удалось расширить границы фестиваля, привезти лучших и российских, и международных исполнителей, и гастроли Большого театра, которые впервые за долгое время пройдут в Самарской области, это тоже отдельное событие само по себе. Все это стало возможно исключительно благодаря поддержке Дмитрия Игоревича Азарова, – рассказала министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. – Этой весной Дмитрий Игоревич подписал соглашение с Большим театром о сотрудничестве, в рамках которого происходят гастроли Большого театра, - первые в череде, я надеюсь, многих ярких событий Большого театра в Самаре, с которой он исторически очень сильно связан».

О том, как создавалась концепция фестиваля, рассказал его художественный руководитель Алексей Трифонов.

«Когда я стал думать о концепции фестиваля, для меня было очевидно, что нельзя делать монографический фестиваль только из произведений Дмитрия Дмитриевича. Он неотделим от своих личных, творческих, дружеских связей с другими композиторами, - сообщил автор идеи музыкального события. - На фестивале будут представлены все музыкальные жанры, в которых творил композитор: и симфоническая музыка, и камерная музыка, и оперная музыка, и балет, и музыка к драматическим спектаклям, и музыка кино».

По словам Алексея Трифонова, композитор написал музыку более чем к 40 фильмам. Особенно важным был для Дмитрия Шостаковича творческий тандем с кинорежиссером Григорием Козинцевым. И в этом году самарской публике будет представлена полная ретроспектива всех фильмов Григория Козинцева, к которым музыку написал Дмитрий Шостакович. Это отдельный уникальный проект, который был осуществлен в партнерстве с киностудией «Ленфильм».

В художественный совет фестиваля вошли выдающиеся российские музыканты, композиторы, музыковеды, а его почетными сопредседателями стали вдова Дмитрия Шостаковича Ирина Шостакович и сын – дирижер Максим Шостакович.

Фестиваль будет проходить с 11 по 26 сентября в Самаре и Тольятти. Большой театр, оркестр «Новая Россия», хор musicAeterna, Михаил Лидский, Доменико Нордио, Алексей Гориболь и другие известнейшие коллективы и музыканты представят музыку Дмитрия Шостаковича и его современников. В программу фестиваля войдут 22 концерта, включая оперные и балетные представления, 18 кинопоказов, 12 публичных лекций и восемь паблик-токов. Также состоится историко-культурная конференция, посвященная музыкальной культуре ХХ века и влиянию на нее музыки Шостаковича.