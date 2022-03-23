В Самаре состоится премьера короткометражной комедии «Как обычно»

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Комедия рассказывает о встрече двух лучших друзей детства и юности, которых жизнь развела на несколько лет по разным городам. За это время каждый из них создал семью и построил карьеру. По сюжету главные герои выезжают с семьями за Волгу и в процессе общения становится ясно, что расстояние между людьми может исчисляться не только километрами, но и взглядами на жизнь и события давно минувших лет. Удастся ли им поговорить по душам? Примирит ли их Волга? Ответы на эти вопросы зрители получат на премьерном кинопоказе в ЦРК «Художественный» 28 марта в 19.00.

Съемки состоялись в последние дни лета 2021 года, на диком пляже, чтобы максимально передать ту самую атмосферу самарской «ЗаВолги» - уникального местного топонима. Поэтому любителям настоящего волжского отдыха будет над чем посмеяться, многие узнают себя в героях фильма: типичные бытовые ситуации на отдыхе и даже социальный конфликт и все это пронизано доброй сатирой. С экрана историю расскажет актерский состав из приглашенных артистов самарских театров: Юрий Коннов, Владимир Мухтаров, Виолетта Шулакова, Любовь Тювилина, Полина Четаева, Кирилл Боков.

Проект реализован собственными силами видеостудии MODJO FILMS и при финансовой поддержке неравнодушных к кино жителей Самары и других городов. В команду вошли местные профессионалы из разных сфер. Фильм «Как обычно» получил официальное прокатное удостоверение в феврале 2022 года, а руководство ЦРК «Художественны й» предоставило площадку под премьерный показ.

По словам режиссера фильма, руководителя видеостудии MODJO FILMS Антона Долганова идея снять фильм родилась давно, но пазл сложился только при прочтении цепляющего сценария:

«Над фильмом работала большая команда творческих и замечательных людей, и я благодарен всем, кто принял участие в проекте. Надеюсь, первым зрителям закрытого показа фильм понравится, а после, мы планируем отправить его на фестивали разных уровней. Занимаясь видео много лет, я всегда мечтал снять свое кино и эта короткометражка – первый большой шаг к цели создать в будущем полнометражный художественный фильм».