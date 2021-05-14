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В Самаре состоится празднование Дня осетинского языка и литературы

14 мая 2021 13:46
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В Самаре состоится празднование Дня осетинского языка и литературы

  16 мая 2021 года в 14:00 в Центре социализации молодежи (ул. Куйбышева, 13) Осетинский Национально-Культурный центр «Алания» проведет праздничное межнациональное мероприятие «День осетинского языка и литературы», посвященное 170-летию Самарской губернии. Программой празднования предусмотрено, в том числе, выступление ансамбля «Амонд»: прозвучат песни и стихи на родном языке.

        Праздник организуется при поддержке Администрации г. о. Самара.

    На мероприятие приглашены представители регионального министерства культуры, мэрии Самары, Дома дружбы народов, различных национально-культурных центров Самары и других городов области.

    Как отмечают организаторы праздника, ежегодно он объединяет осетин разных поколений – и старейшин, и совсем юных, только осваивающих азы родного языка. Для них этот праздник – еще один повод насладиться звучанием и произношением родной речи, продемонстрировать и детям, и взрослым красоту, богатство и уникальность родного языка. И именно в это время формируется гармония между людьми всех социальных групп, профессий, возрастов, национальностей. Дети и подростки «впитывают» национальную культуру, ее красоту. Взрослые люди вспоминают свое детство и юность, родителей, стариков, их песни, традиции, обычаи, «дух нации», язык. Актуальность проведения таких праздников и заключается в сохранении этого богатства, в передаче опыта народных традиций, языка подрастающему поколению, в поддержании чувства патриотизма и национального единства.

        Напомним, что День осетинского языка и литературы в Осетии традиционного отмечают 15 мая. Эта дата связана с днем выхода в свет в 1899 году книги основоположника осетинского литературного языка Коста Хетагурова «Осетинская лира». Мероприятия, посвященные этому знаменательному событию, проходят не только в Осетии, но и везде, где живут осетины – в разных городах России, а также за рубежом. В рамках праздника проходят семинары для преподавателей осетинского языка и литературы, проводятся открытые уроки, конкурсы на лучшие стихотворения. Лучшие учителя осетинского языка награждаются за вклад в сохранение родного языка, обычаев и традиций осетинского народа.

        Кроме того, в этом году праздник приурочен к еще одной знаменательной дате – 170-летию Самарской губернии. История нашей области богата яркими событиями и выдающимися достижениями, и в числе главных ценностей волжского края – традиции единения разных народов, веками живущих на этой земле в мире и дружбе. 

        «Стоит также отметить концептуальную близость мероприятия не только к традициям проведения праздников национальными общественными объединениями нашего города, но и к одному из самых важных народных праздников – Дню Великой Победы. На фронтах Великой Отечественной войны сражался каждый пятый житель Осетии. Национальный долг – помнить об этом, бережно хранить каждую «крупицу» правды о войне, чтить память о погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. И в целом важно помнить о своих корнях, о том, что судьба осетинского народа неразрывно связана с Россией, а также продолжать формирование чувства патриотизма, особенно у подрастающего поколения, и прикладывать все усилия для укрепления дружбы между народами и процветания нашей многонациональной Родины», – подчеркнул заместитель руководителя Управления по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями и национальными центрами Департамента общественных и внешних связей Аппарата Администрации г. о. Самара Дмитрий Долганов.

        Сохранение национального богатства, передача опыта народных традиций, включая языковые, подрастающему поколению являются приоритетными задачами мероприятия «День осетинского языка и литературы».

Теги: культура многонациональность осетинский язык

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