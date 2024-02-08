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В Самаре состоится патриотический фестиваль бардовской песни

8 февраля 2024 10:25
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В Самаре состоится патриотический фестиваль бардовской песни

С 9 по 23 февраля в Самаре состоится патриотический фестиваль бардовской песни «Za Победу» в поддержку специальной военной операции.

На протяжении двух недель на 20-ти площадках Самарской области пройдут концерты коллективов литературно-музыкального проекта «Едем на Донбасс!», военно-патриотического проекта «Победа» клуба Валерия Грушина, Самарских патриотических клубов. Завершится фестиваль гала-концертом 23 февраля.

Фестиваль объединит самодеятельных артистов из Москвы, Самары, Нижнего-Новгорода и Санкт-Петербурга. Участники фестиваля - это военнослужащие, ветераны боевых действий и члены их семей, студенты колледжей и вузов, учащиеся общеобразовательных учреждений, члены ветеранских и общественных организаций, творческие коллективы Самарской области, волонтеры.

В концертах прозвучат поэтические и песенные произведения, говорящие о приверженности идеалам служения Отечеству, будет показана историко-патриотическая экспозиция фотографий военного журналиста «55 горячих мгновений».

Откроет фестиваль первый руководитель военно-патриотической сцены «Победа» Грушинского фестиваля, советский и российский автор-исполнитель, полковник Михаил Калинкин.

Основные задачи фестиваля – демонстрация народной поддержки защиты Вооруженными силами России интересов государства и новых территорий РФ, патриотическое воспитание молодежи.

Организаторы мероприятия: 

Общероссийская общественная организация «Союз десантников России»;

Самарское отделение Общероссийской общественной организации «Офицеры России» (Офицеры Самарской области); 

Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина.

Фестиваль состоится при поддержке Правительства Самарской области, а также при участии Самарского регионального отделения Российского общества "ЗНАНИЕ".

 

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