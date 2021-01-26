В Самаре состоится открытие арт-галереи «Этажи»

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29 января 2021 года в 14.00 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 3 в 7 Avenue Hotel & SPA состоится открытие арт-галереи «Этажи».

В мероприятии примут участие заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов, директор 7 Avenue Hotel & SPA Михаил Мальцев.

Открытие арт-галереи посвящено 170-летию Самарской Губернии. На первой выставочной экспозиции будут представлены яркие туристские объекты и пейзажи Самарской области, изображенные художниками региона. Здесь можно будет увидеть работы Ольги Абраменко, Полины Горецкой, Любови Егоровой, Николая Лукашука, Елены Островской, Евгении Тарасовой.

«Открытие арт-галереи позволит нашим гостям начать знакомство с Самарской областью прямо в отеле. Они увидят прекрасные городские пейзажи и волжские красоты глазами художников. У туристов будет возможность не только увидеть достопримечательности, но и увезти на добрую память уникальное художественное произведение», - рассказал Михаил Мальцев.

Вход для туристов в арт-галерею свободный. Экспозиция будет постоянной и регулярно обновляемой.

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