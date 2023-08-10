В Самаре снимают комедию про цирк

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В Самаре проходят съёмки 17-серийной комедии «Сальто-Мортале», одним из продюсеров которой стал легендарный дрессировщик Эдгард Запашный. Над новым проектом канала СТС работают компании Art Pictures Vision и Black Box Production.

По сюжету детдомовца Тимофея (Егор Кирячок), бабника Севу (Иван Злобин) и неженку Валика (Илья Сигалов), который и шага не сделает без матери (Елена Валюшкина), отправляют в цирк на исправительные работы. Выполнять нестандартные задачи тройка нарушителей будет под присмотром ушлого директора (Николай Добрынин), завхоза, бывшего моряка (Виталий Хаев), дрессировщика-мачо (Владимир Стержаков), иллюзиониста-мажора (Сергей Чирков) и других цирковых. Парням предстоит найти сбежавшего слона, стать мишенью метательницы ножей и жертвой фокусника, летать под куполом, убегать от разъярённых тигра и медведя и совершать другие безумства.

Большая часть съёмок пройдёт в Самарском цирке имени Олега Попова, где остановился итальянский цирк Togni. В сериале участвуют не только артисты цирковой династии, чья история начинается в 1872 году, но и их подопечные: два слона, сыгравшие вместе с дрессировщиком Давио Тоньи в фильме Федерико Феллини «Интервью», тигр, кенгуру, лошади, верблюды, зебра, питон. Также в кадре появятся и российские четвероногие актёры: медведь, крокодил, шимпанзе, змеи, пудели, морские котики и голуби.