В Самаре прошел театрализованный перфоманс в Струковском парке

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Заключительный аккорд программы форума соотечественников "Здравствуй, Россия!" - театрализованный перфоманс в Струковском парке, который перенес ребят в атмосферу начала XX века.

Только представьте: почтенные дамы и господа неспешно прогуливаются под звуки духового оркестра. Вечер пятницы в провинциальном городе венчает большое событие – прибытие на место постоянной дислокации 5-го гусарского Александрийского полка.

Поняв, что перед ними гости из будущего, присутствующие засыпают ребят вопросами, что случится с Самарой и Россией за 100 лет.

Дух старой Самары, легендарный вальс "На сопках Манчжурии" и ретро-фото с всадниками надолго останутся в копилке впечатлений юных соотечественников.

