В Самаре прошел хореографический спектакль, посвященный 100-летию гастролей Айседоры Дункан

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19 июня на экспериментальной сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького в рамках проекта «ЗИМфест. Наследие модернизма» состоялся хореографический спектакль «БезДна» театра танца «Скрим» Эльвиры Первовой. Спектакль посвятили 100-летию гастролей Айседоры Дункан в Самаре. Коллектив «Скрим» известен тем, что выступает в очень редком жанре «контемпорари» зачинателем которого и является Дункан.

Сам спектакль рассказывает об отношениях человека с самим с собой и как установки из прошлого, казалось бы уже забытые, могут проявиться в любое время и изменить жизнь. «Но своим подсознанием можно научиться управлять, как и телом - об этом мы рассказываем через танец. Человеческое подсознание можно сравнить с бесконечным пространством. Именно там живут все наши воспоминания, желания, ограничения. Все они напоминают жителей города, которого нет в реальности, жителей нашего ума, устанавливающих свои правила, создающих свои законы»,- отметила Эльвира Первова перед показом.

19 июня 1924 года Айседора Дункан выступала на сцене Самарского городского театра (сейчас Самарский театр драмы) вместе с пианистом Марком Мейчиком и в честь 100-летия гастролей танцовщицы-новатора в Самаре и состоялся бесплатный спектакль. Айседора Дункан вошла в историю как одна из основательниц свободного танца, принципы которого частично легли в основу стиля модерн, джазового танца и контемпорари. «ЗИМфест» - проект концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея», созданный, чтобы познакомить самарцев с модернизмом во всех его проявлениях – от архитектуры до танцев и музыки.