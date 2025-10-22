В Самаре пройдёт Всероссийский молодёжный конкурс-фестиваль вокального искусства «Надежда»

120

Событие состоится с 24 по 28 октября 2025 г. Больше 100 академических исполнителей выступят на площадках Самарского института культуры и Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

Всероссийский молодёжный конкурс-фестиваль вокального искусства «Надежда» второй раз в своей истории объединит вокалистов в возрасте от 7 до 35 лет. Участники выступят в номинациях: «Вокальное искусство (академическое пение)», «Камерное пение», «Вокальный ансамбль».

Для молодых артистов подготовлена культурная и образовательная программа. Мастер-классы проведут члены экспертного совета: Эдем Ибраимов, доцент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, режиссер Камерной сцены им. Б.А. Покровского Большого театра России; солистка Большого театра России, педагог, основательница проекта «Метаморфозы» Ольга Селиверстова, на церемонии открытия выступит выпускница Самарского института культуры, солистка «Новой оперы» Екатерина Петрова.

В состав жюри войдут художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов и солистка театра, обладательница Гран-при первой «Надежды» Светлана Каширина. Возглавит экспертный совет заслуженная артистка России, почетный профессор Самарского института культуры, в честь которой назван конкурс – Надежда Ильвес.

Победители, по традиции, примут участие в гала-концерте на главной сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича и выступят вместе с симфоническим оркестром.

Организатором события выступает Самарский фонд развития культуры и креативных индустрий. Проведение мероприятия субсидией некоммерческим организациям на реализацию значимых событий в сфере культуры и искусств поддержало региональное министерство культуры. Событие проводится при поддержке Правительства Самарской области, Ассоциации музыкальных образовательных учреждений.

Церемония открытия Всероссийского молодежного конкурса-фестиваля вокального искусства «Надежда» состоится в пятницу, 24 октября, в 15:00 в Актовом зале Самарского государственного института культуры по адресу: ул. Фрунзе, 167.