Главные новости:
31 октября СОУНБ приглашает на творческую встречу с известным писателем Юрием Поляковым
В Самарском университете им. Королёва стартовал X сезон Всероссийского конкурса «Спутник» для школьников 7-11 классов
В Самаре пройдёт Всероссийский молодёжный конкурс-фестиваль вокального искусства «Надежда»
Объявлены победители XI Всероссийского конкурса «Самый читающий регион»: это не Самарская область
Для абитуриентов-гуманитариев с марта хотят ввести ЕГЭ по истории
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
В Самаре пройдёт Всероссийский молодёжный конкурс-фестиваль вокального искусства «Надежда»

22 октября 2025 14:56
120
В Самаре пройдёт Всероссийский молодёжный конкурс-фестиваль вокального искусства «Надежда»

Событие состоится с 24 по 28 октября 2025 г. Больше 100 академических исполнителей выступят на площадках Самарского института культуры и Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

Всероссийский молодёжный конкурс-фестиваль вокального искусства «Надежда» второй раз в своей истории объединит вокалистов в возрасте от 7 до 35 лет. Участники выступят в номинациях: «Вокальное искусство (академическое пение)», «Камерное пение», «Вокальный ансамбль».

Для молодых артистов подготовлена культурная и образовательная программа. Мастер-классы проведут члены экспертного совета: Эдем Ибраимов, доцент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, режиссер Камерной сцены им. Б.А. Покровского Большого театра России; солистка Большого театра России, педагог, основательница проекта «Метаморфозы» Ольга Селиверстова, на церемонии открытия выступит выпускница Самарского института культуры, солистка «Новой оперы» Екатерина Петрова.

В состав жюри войдут художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов и солистка театра, обладательница Гран-при первой «Надежды» Светлана Каширина. Возглавит экспертный совет заслуженная артистка России, почетный профессор Самарского института культуры, в честь которой назван конкурс – Надежда Ильвес.

Победители, по традиции, примут участие в гала-концерте на главной сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича и выступят вместе с симфоническим оркестром.

Организатором события выступает Самарский фонд развития культуры и креативных индустрий. Проведение мероприятия субсидией некоммерческим организациям на реализацию значимых событий в сфере культуры и искусств поддержало региональное министерство культуры. Событие проводится при поддержке Правительства Самарской области, Ассоциации музыкальных образовательных учреждений.

Церемония открытия Всероссийского молодежного конкурса-фестиваля вокального искусства «Надежда» состоится в пятницу, 24 октября, в 15:00 в Актовом зале Самарского государственного института культуры по адресу: ул. Фрунзе, 167.

Вход на церемонию открытия и конкурсные прослушивания свободный. Расписание событий Всероссийского молодежного конкурса-фестиваля вокального искусства «Надежда»: https://samgik.ru/events/programma-konkursa-festivalya-nadezhda/.
 

