В Самаре пройдет творческая встреча, посвященная юбилею национально-культурного центра «Проминь»

99

В областном центре 27 ноября в ДК «Победа» (проспект Кирова, 72 А) пройдет юбилейная творческая встреча, посвященная 30-летию образования областного украинского национально-культурного центра «Проминь» («Луч»). Начало мероприятия – 16:00.

Организаторами мероприятия являются украинский национально-культурный центр «Проминь» при поддержке Департамента культуры и молодежной политики и Департамента образования администрации городского округа Самара, а также Государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы народов» и Самарская областная универсальная научная библиотека.

В концертной программе мероприятия выступит хор «Проминь», молодежные и детские вокально-хореографические коллективы - вокально-хореографический ансамбль «Чаровницы и Добры Молодцы», вокальный ансамбль «Зоряница», вокально-хореографический ансамбль «Барвинок», украинский ансамбль «Криниченька», хореографический коллектив «Импульс», а также приглашённые гости: казахский ансамбль танца «Мереке» от Самарской региональной общественной организации Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» («СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»), представители Общественной организации «Самарская региональная Армянская национально-культурная автономия «Наири».

Также на юбилейной творческой встрече будет представлена презентация, рассказывающая о 30-летней истории областного украинского национально-культурного центра «Проминь» («Луч»).

Фото: администрация Самары