В Самаре пройдет праздник казахского танца

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25 апреля 2021 года в актовом зале ГКУ СО «Дом дружбы народов» пройдет Фестиваль казахского танца имени Шары Жиенкуловой, посвященный Международному Дню танца.

Начало в 12.00 ч.

Участниками праздника станут национальные творческие коллективы Самарской области.

Задача фестиваля - пропаганда и развитие казахской национальной культуры в Самарской области. Это мероприятие способствует укреплению межэтнической толерантности многонациональной губернии. Знакомство с самобытностью и национальной культурой рядом живущих народов, обмен культурными ценностями всегда выступали движущими и взаимообогащающими факторами в развитии культуры. Узнавая искусство разных народов и находя общие элементы, зрители шире воспринимают национальную культуру собственного народа, и в последующем вносят в нее свой вклад.

Вниманию зрителей будет представлена видео-презентация о биографии первой танцовщицы казахского народа Шары Жиенкуловой и концертная программа казахских народных танцев в исполнении солистов и национальных народных коллективов Самарской области.

В наше время не потеряли популярность народные танцы, которые несут в себе национальный колорит, завораживают своей неповторимостью, дарят возможность познакомиться с самобытностью этнической культуры различных регионов и стран.

Испокон веков наряду с поэзией и музыкой существовало искусство танца. Однако у всех народов и этнических групп танцевальная культура формировалась и развивалась не одинаково. У казахов этот процесс был неразрывен с жизнью народа, изменениями условий труда, быта, развитием культурных традиций.

Содержание танцев казахский народ черпал из жизни, отражал в них эстетическое восприятие окружающей среды, трудовые процессы, характер людей. Казахи отбирали элементы танца из национальных игр, обрядов и трудовых процессов.

У казахского народного танца большое будущее. Важно, чтобы специалисты, занимающиеся его сохранением и развитием, руководствовались исторически сложившимися традициями, корректно использовали новые достижения хореографии и относились к казахскому танцевальному творчеству, как элементу художественной культуры отдельного народа и общечеловеческой культуры в целом.

Организатор мероприятия: Самарская региональная общественная организация «Центр культуры «Казахи Самары» при поддержке ГКУ СО «Дом дружбы народов», МБУ ДО «ЦВР «Поиск» г.о.Самара.

На фестиваль приглашены почётные гости - представители Министерства культуры Самарской области, ГУК «Агентство социально-культурных технологий», ГКУ СО «Дом дружбы народов», Администрации г.о.Самара, национально-культурные общественные организации г.о.Самара и Самарской области.