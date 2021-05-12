В Самаре пройдет ночь оживших картин

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В субботу, 15 мая, в Самаре пройдет акция «Ночь музеев — 2021». В акции участвуют Самарский художественный музей, Музей Модерна, «Горький Центр» и другие.

В Самарском областном художественном музее состоится выставка «Передовой отряд». Она посвящена столетию авангарда в Самаре. «Изюминкой» станут ожившие картины. Их можно будет увидеть с помощью очков виртуальной реальности. Во дворе музея состоятся модное дефиле, музыкально-театральные номера и поэтический баттл.

В Музее Модерна пройдет выставка, на которой можно будет увидеть как проводили свой досуг горожане конца XIX века. Также там пройдут экспресс-экскурсии по всему музею, будет квест и мастер-классы. В музее «Горький Центр» будет выставка, посвященная научной фантастике. В музее-усадьбе Алексея Толстого пройдут мастер-класс по созданию комиксов и книжная ярмарка, пишет Засекин.

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