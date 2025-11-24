В Самаре пройдет медиация по экспозиции Музея Эльдара Рязанова

116

27 ноября (четверг) в 18.00 пройдет медиация по экспозиции Музея Эльдара Рязанова (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Творчество Эльдара Рязанова знакомо каждому, оно может стать предметом для обсуждения в пространстве музея. Современный формат медиации, во время которого участники беседуют друг с другом и ведущим, делятся мнениями, эмоциями и опытом, позволяет появиться интересным вопросам, которые обычно не приходят в голову на классических экскурсиях. Благодаря совместному поиску ответов на них можно по-новому посмотреть на экспозицию музея и больше понять личность Эльдара Александровича.

Какой самарский след можно найти в фильмах Рязанова? Как формировался характер режиссера? Как любимые книги Рязанова повлияли на его режиссерский стиль? Посетителям медиации будет предложено оттолкнуться от этих вопросов в поиске новых смыслов.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cQK2mo