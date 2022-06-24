В Самаре пройдет Летний фестиваль "Джаз в Струковском"

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Это три открытых концерта для жителей и гостей города, посвященных празднованию двух юбилейных дат: 100 лет российскому джазу и 60 лет джаза в Самаре. Фестиваль познакомит зрителей с самарскими артистами и приглашенными гостями, расскажет об истории джаза и знаковых датах.

Первый концерт пройдет 26 июня на сцене Летнего театра Струковского сада:

16:00-18:00 - отборочный тур фестиваля «Джаз-детям». Проект проводится по всей России (10 регионов) и призван найти и поддержать молодые джазовые дарования.

19:00 - прозвучат хиты мирового джаза в исполнении Джаз-оркестра Тольяттинской государственной филармонии под управлением Валерия Мурзова.

Приглашенным гостем станет Игорь Сергеевич Вощинин - ветеран советской и российской джазовой журналистики. Один из организаторов ГМК-62.

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