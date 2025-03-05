В Самаре пройдет фестиваль «Наследие»

101

Он продолжает традиции легендарного фестиваля имени Аллы Шелест и оперных фестивалей Светланы Хумарьян.

Идея провести фестиваль, который под одним названием соединил эти два вида искусства, принадлежит художественному руководителю и главному дирижеру Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Евгению Хохлову: «Фестиваль «Наследие» родился на самарской сцене, чтобы объединить под одним названием два величественных жанра - оперы и балета. Дорожа традициями, мы стараемся охватить всё новое в этих видах искусства, ясно понимая, что любой творческий эксперимент, любая премьера становится наследием мирового музыкального театра вместе с закрытием занавеса...».

Идея проведения балетного фестиваля — художественному руководителю балета театра, заслуженному артисту России Юрию Бурлака: "«Наследие» на новом витке своего развития продолжит традиции фестиваля имени Аллы Шелест и продемонстрирует лучшие традиции классической хореографии, представляя самарской публике и гостям города яркие и запоминающиеся балетные постановки", – отмечает художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Юрий Бурлака.

В 2025 году в Самаре пройдет первый балетный фестиваль под эгидой «Наследие» будет посвящен памяти заслуженного работника культуры РСФСР, Почетного гражданина Самарской области Светланы Петровны Хумарьян. В следующем, 2026 году, фестиваль продолжит свою историю, представив оперный модуль.

В основу фестиваля этого года положена идея обращения к наследию русского балетного театра, сохранённому для всего мира. Это наследие составляло и составляет основную часть репертуара любого академического театра. Самарский театр оперы и балета ведет активную деятельность по сохранению классических постановок в своем репертуаре, понимая, что без знания истоков нет будущего для дальнейшего развития театрального искусства и культуры, преемственности поколений. Фестиваль станет не только праздником классического балета, но и платформой для обсуждения его роли в современном мире.

С 30 марта по 13 апреля Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича распахнет свои двери для Первого Фестиваля классического балета «Наследие».

«Нас ждут яркие фестивальные дни, наполненные встречами с прекрасным! Восхитительные премьеры, спектакли с участием российских звезд балета, общение профессионального сообщества и поклонников балетного искусства. Это будет еще одна красивая страница в творческой жизни нашего региона» – поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Масштабное событие проводится при поддержке Правительства Самарской области и призвано стать преемником знаменитого фестиваля имени Аллы Шелест, на протяжении более двух десятилетий являвшегося гордостью самарской сцены.

Участниками фестиваля 2025 года станут артисты из Государственного академического Большого театра России, Государственного академического Мариинского театра и Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Самара почти на полмесяца превратится в центр отечественного балета.