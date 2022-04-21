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В Самаре продолжается XXI Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест

21 апреля 2022 13:54
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В Самаре продолжается XXI Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест

24 апреля на сцене Самарского академического театра имени Дмитрия Шостаковича в рамках XXI Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест «Под сенью русского балета» состоится концертная программа «Время Долгушина» с участием звезд Большого театра России.

Фестиваль начался в октябре 2021 года и был прерван из-за эпидемиологической ситуации: из пяти мероприятий тогда состоялись только два. Еще два прошли в наступившем году, и теперь зрителей ждет новый грандиозный балетный вечер.

Программа посвящена наследию Никиты Долгушина (1938-2012) – уникального российского балетмейстера, которому удавалось одинаково вдохновенно создавать собственные произведения и восстанавливать старинные балеты. В 1997-2006 годах он был главным балетмейстером САТОБ и поставил здесь такие балеты, как «Спящая красавица», «Кармен-сюита», «Дон Кихот». 

Настоящим сокровищем репертуара САТОБ стал поставленный Долгушиным вечер одноактных балетов Серебряного века, одним из которых был «Павильон Армиды» на музыку Николая Черепнина. Долгушин создавал его по мотивам легендарной постановки хореографа Михаила Фокина и художника Александра Бенуа, хита «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже. Этот балет, в котором Серебряный век вглядывается в эпоху барокко, составит первое отделение нашего вечера.

Второе отделение будет включать собственные неоклассические работы Долгушина. В их числе – фрагменты балета «Кармен-сюита» на музыку Жоржа Бизе – Родиона Щедрина. Хореография этого балета создавалась специально для труппы нашего театра в 2003 году.

В третьем отделении Долгушин предстанет в обрамлении коллег-современников: будут исполнены номера в хореографии Владимира Бурмейстера и Дмитрия Брянцева. А завершит вечер обращение к наследию вдохновлявшего их всех великого предшественника-классика Августа Бурнонвиля: сцены из никогда не шедших в Самаре балетов «Праздник цветов в Дженцано» и «Сильфида».

Гости фестиваля – прима-балерина Большого театра России Анастасия Сташкевич и премьер Большого театра Вячеслав Лопатин. Они исполнят вставное па-де-де Дианы и Актеона из балета «Эсмеральда» (этот номер в хореографии Агриппины Вагановой художественный руководитель балета САТОБ Юрий Бурлака включил в версию балета, сделанную им для Большого театра), а также па-де-де из «Сильфиды».

Напоминаем, что для посещения театра больше не требуются QR-коды и тесты, зал открыт на 100 процентов, действует только масочный режим.

 

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