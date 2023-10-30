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В Самаре прочтут лекции о кино и о Городском молодёжном клубе

30 октября 2023 12:03
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В Самаре прочтут лекции о кино и о Городском молодёжном клубе

Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120):

12:00 - 20:00 Бесплатное посещение основной экспозиции Музея

16:00 Лекция «ГМК-62. Феномен оттепели»

Грушинский фестиваль, конкурс молодых музыкантов им. Кабалевского и джазовые фестивали уже давно стали визитной карточкой Самары. Вряд ли мы сегодня гордились ими, если бы весной 1962 года молодые талантливые ребята не решили организовать общественное объединение клубов по интересам, известное как «ГМК-62». Клуб стал центром современной культуры, где занимались джазом, фотографией, танцами, театром. Активисты организовывали дискуссии и творческие вечера, концерты Владимира Высоцкого и встречи с Робертом Рождественским. Наследие «ГМК-62» живёт и сегодня. На лекции мы поговорим о Городском молодёжном клубе как феномене периода «оттепели», а также о главных проектах клуба и личностях, которые за ними стояли.

Лектор: Вячеслав Вербовой - историк, старший научный сотрудник.

Цена билета на лекцию: 200 рублей

Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16 или по ссылке https://vk.cc/crQN3c 

12+

ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой (ул. Куйбышева,105):

18:00 Лекция «Рождение советского авангарда из духа дореволюционного кино»

Мы знаем, что в 1920-е годы на смену русскому дореволюционному кинематографу с его томными героинями, страдающими среди красивых интерьеров, приходят авангард и монтажные эксперименты, чтобы, в свою очередь, уступить место поющим колхозникам из фильмов сталинской эпохи.

Оглядываясь на историю, мы часто склонны делить события на чёрное и белое. Новые исторические периоды погребают под собой осколки прошлых эпох, вместо преемственности мы замечаем скорее бесконечную череду катастроф. Этот взгляд кажется верным как в случае с политической и социальной историей, так и в случае с историей культуры. Но насколько он в действительности правомерен?

Не отрицая глобальные перемены XX века, на нескольких примерах мы попытаемся поговорить не о разрывах, а о связях, соединяющих между собой разные периоды русского и советского кино. И, хочется надеяться, обнаружим, что новое, формально отрекаясь от старого, часто является его прямым продолжением. В этом нам поможет лирическая комедия Александра Мачерета «Частная жизнь Петра Виноградова», незаметный шедевр 1934 года.

Лектор: Максим Семёнов - кинокритик, историк кино, журналист (г. Москва). Автор публикаций в журналах Сеанс и Искусство кино, проекте Арзамас.

19:00 Кинопоказ фильма «Частная жизнь Петра Виноградова», (реж. А. Мачерет, 1934)

12+

Организатор: МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова»

Партнер: ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой

Лекция и кинопоказ проходят бесплатно

Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16 или по ссылке https://vk.cc/crQN02 

 

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