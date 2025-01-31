В Самаре представят произведения графики. «Точка и линия»

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31 января в галерее «Новое пространство» представят произведения графики. «Точка и линия» – под таким названием в галерее Самарской областной научной библиотеки откроется выставка произведений графики из собрания Олега Фомина. Илья Глазунов, Илья Богдеско, Борис Французов – вот лишь некоторые имена тех художников, чьи произведения можно будет увидеть уже с 31 января.Олег Фомин – один из крупнейших коллекционеров графики в России.

Вот уже долгие годы Олег Анатольевич заботится о сохранении шедевров сотен мастеров, при этом не просто собирая их для своей личной коллекции, но и даря возможность другим людям увидеть эти замечательные произведения.

Сегодня собрание Олега Фомина насчитывает более шести тысяч работ художников со всего мира. Из них 240 самых, на его взгляд, значимых и интересных рисунков станут экспонатами выставки.

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