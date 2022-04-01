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В Самаре появился новый экскурсионный маршрут «Слушая Шостаковича, или с композитором по улицам Куйбышева»

1 апреля 2022 16:11
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Предлагаемый маршрут – это новый формат знакомства с городом через призму деятельности творческой личности.

Сегодня, 1 апреля, в Самаре стартовала новая экскурсионная программа «Слушая Шостаковича, или с композитором по улицам Куйбышева», разработанная специалистами компании «У-РА» при информационной поддержке департамента туризма министерства культуры Самарской области. 

2022 год в Самарской области сопряжен с мероприятиями, посвященными 80-летию со дня первого исполнения Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве. Подготовка к этому событию началась в Самарской области еще в прошлом году, итогом проделанной работы стал комплекс разноплановых событий и мероприятий, посвященных юбилею произведения, которые будут проводиться на протяжении всего года. Одним из таких проектов стал и новый пешеходный экскурсионный маршрут по Самаре «Слушая Шостаковича, или с композитором по улицам Куйбышева». Он разработан специалистами компании «У-РА» в рамках проекта «Самарская симфония: социальная технология формирования эко-культурного ландшафта», который стал победителем конкурса Фонда Президентских грантов. Предлагаемый маршрут – это новый формат знакомства с городом через призму деятельности творческой личности, с опорой на одну из самых ярких страниц музыкальной жизни Самары в годы Великой Отечественной войны. Проект имеет системный характер, объединивший усилия представителей разных направлений – экологов и музыкантов, краеведов и художников, музыковедов и социальных психологов.

«Создавая новый экскурсионный маршрут, мы хотели рассказать о пребывании Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в городе Куйбышеве во время Великой Отечественной войны, где он закончил создание самого знаменитого своего произведения - «Седьмой симфонии», и, пройдя по историческим местам города, снова «прожить» вместе с ним период с конца октября 1941 года до марта 1943 года через воспоминания современников и самого Шостаковича», – рассказала руководитель проекта, директор социально – ориентированной компании «У-РА» Виктория Агалакова.

Экскурсии бесплатно проводят экскурсоводы-волонтеры в будние дни – вторник и четверг в 12.00 и 18.00, по субботам – в 12.00 и 14.00 (по предварительной записи по телефону (846) 333-30-11 либо через сайт https://dsch.online/tour/ по мере набора группы от 5 человек).

Начало экскурсии – от памятника Д. Д. Шостаковича в сквере на пл.Куйбышева (со стороны ул.Красноармейской).

 

Фото:   правительство СО

 

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