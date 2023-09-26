В Самаре покажут оперу «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского

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Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича (пл. Куйбышева, 1) готовит к премьерным показам 6, 7, 8 октября оперу «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского. Постановка приурочена к 90-летию композитора.

Опера «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского целиком в России никогда не ставилась. Более того, она была запрещена сразу же после первого исполнения в 1972 году. Позднее опера несколько раз исполнялась за рубежом. И только в 2012 году, спустя 40 лет со дня премьеры, в Михайловском театре был исполнен первый акт из оперы в концертном варианте.

Либретто по одноименному роману Михаила Булгакова написано Юрием Димитриным и Виталием Фиалковским. Основные сюжетные линии перенесены в партитуру Слонимского, включая грандиозный бал у сатаны. Несмотря на то, что опера рассчитана на камерный оркестр, на сцену выйдет почти вся труппа театра.

Режиссером спектакля выступает народный артист России, лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Юрий Александров. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектакля – художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов. Над постановкой также работают художник-постановщик Сергей Новиков, художник по свету Ирина Вторникова, балетмейстер-постановщик Надежда Калинина.