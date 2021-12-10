В Самаре подведут итоги VIII творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова

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В понедельник, 13 декабря, в 16:00 в Самарской публичной библиотеке состоится вечер, посвященный подведению итогов VIII творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы.



Конкурс проводится в память о легендарном журналисте, писателе, сценаристе, Почетном гражданине Самары Эдуарде Кондратове. Он направлен на выявление наиболее талантливых авторов, рассказывающих о Самаре, и на повышение престижа творческих профессий.

На церемонии объявят имена победителей конкурса в двух номинациях: в области журналистики и в области литературы. Участниками торжественной церемонии станут почетные гости, представители творческих союзов, журналисты, писатели и студенты.