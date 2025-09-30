143

В Самаре побывали юные художники из донецких школ искусств — победители открытого фестиваля-конкурса «Возьмёмся за руки, друзья!».

В рамках культурной программы дети посетили ряд значимых культурных центров региона.

В драматическом театре «Самарская площадь» ребята стали зрителями спектаклей «Два веронца» и «Кавказский меловой круг». После спектаклей юные гости пообщались с актёрами и оставили свои трогательные отзывы, отметив мастерство артистов и особую атмосферу театра. Многие из них признались, что впервые открыли для себя магию сцены и получили вдохновение для собственного творчества.

Особое место в программе занял визит в Самарский областной художественный музей. Юные художники посетили выставку «Судьба – одна на всех. Защитникам Отечества посвящается», а также стали одними из первых посетителей выставки одной картины, где был представлен оригинал «Бурлаков на Волге» Ильи Репина.

В выставочном зале Самарского союза художников в рамках экспозиции «Летние сезоны» для ребят прошёл мастер-класс, который провела художник Евгения Тарасова, автор цифровых картин с видами города. Евгения поделилась секретами своего мастерства, а юные таланты представили собственное творческое видение. Художница отметила высокий уровень одарённости детей и пожелала им бесконечного вдохновения и новых побед.

Путешествие в село Ширяево стало ярким событием поездки. Здесь дети познакомились с историко-музейным комплексом, побывали в доме-музее Ильи Репина, осмотрели штольни и смотровую площадку на Поповой горе. Именно эти места вдохновили художника на создание эскизов к знаменитой картине «Бурлаки на Волге».

Поездка юных художников в Самару стала важным шагом культурного обмена и дружбы. Она позволила детям прикоснуться к миру искусства, познакомиться с наследием великого живописца и ощутить неповторимую атмосферу театральной и музейной жизни города.

Фото: минкульт СО