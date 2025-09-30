В Самаре побывали юные художники из донецких школ искусств

Я нашел ошибку
Главные новости:
Основной тема сезона объявлен — «Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках».
В Самарской области пройдут очные этапы Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции.
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В 2025 году единый региональный конкурс проводится по 9 номинациям.
О проведении в 2025 году единого регионального конкурса Самарской области в сфере государственного и муниципального управления
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Вячеслав Широков предложил новый подход к расчету и оценке напряженно-деформированного состояния стальных модульных зданий при различных вариантах силового воздействия.
Ученый Самарского политеха доказал надежность модульных зданий в сейсмически активных регионах
Театр покажет четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик».
САТОБ примет участие в XXVII Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке
28 сентября в Москве завершился федеральный просветительский марафон Знание.Первые, посвященный 80-летию атомной промышленности.
Почти 4000 ребят из ПФО присоединились к федеральному просветительскому марафону Знание.Первые
Роман завоевал звание Лауреата 1 степени в составе региональной программы Самарской области «Всё сложится».
«Российская студенческая весна»: студент Сызранского колледжа искусств - Лауреат фестиваля
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.87
-0.74
EUR 97.14
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре побывали юные художники из донецких школ искусств

30 сентября 2025 13:41
143
В рамках культурной программы дети посетили ряд значимых культурных центров региона.

В Самаре побывали юные художники из донецких школ искусств — победители открытого фестиваля-конкурса «Возьмёмся за руки, друзья!».

В рамках культурной программы дети посетили ряд значимых культурных центров региона.

В драматическом театре «Самарская площадь» ребята стали зрителями спектаклей «Два веронца» и «Кавказский меловой круг». После спектаклей юные гости пообщались с актёрами и оставили свои трогательные отзывы, отметив мастерство артистов и особую атмосферу театра. Многие из них признались, что впервые открыли для себя магию сцены и получили вдохновение для собственного творчества.

Особое место в программе занял визит в Самарский областной художественный музей. Юные художники посетили выставку «Судьба – одна на всех. Защитникам Отечества посвящается», а также стали одними из первых посетителей выставки одной картины, где был представлен оригинал «Бурлаков на Волге» Ильи Репина.

В выставочном зале Самарского союза художников в рамках экспозиции «Летние сезоны» для ребят прошёл мастер-класс, который провела художник Евгения Тарасова, автор цифровых картин с видами города. Евгения поделилась секретами своего мастерства, а юные таланты представили собственное творческое видение. Художница отметила высокий уровень одарённости детей и пожелала им бесконечного вдохновения и новых побед.

Путешествие в село Ширяево стало ярким событием поездки. Здесь дети познакомились с историко-музейным комплексом, побывали в доме-музее Ильи Репина, осмотрели штольни и смотровую площадку на Поповой горе. Именно эти места вдохновили художника на создание эскизов к знаменитой картине «Бурлаки на Волге».

Поездка юных художников в Самару стала важным шагом культурного обмена и дружбы. Она позволила детям прикоснуться к миру искусства, познакомиться с наследием великого живописца и ощутить неповторимую атмосферу театральной и музейной жизни города.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В день футбольного матча на территории стадиона будет работать мобильный медицинский комплекс Волжской районной клинической больницы.
30 сентября 2025, 16:30
1 октября на стадионе «Солидарность Самара Арена» можно пройти вакцинацию
В день футбольного матча на территории стадиона будет работать мобильный медицинский комплекс Волжской районной клинической больницы. Здравоохранение
16
Основной тема сезона объявлен — «Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках».
30 сентября 2025, 16:18
В Самарской области пройдут очные этапы Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
Основной тема сезона объявлен — «Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках». Общество
39
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции.
30 сентября 2025, 16:10
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной... Здравоохранение
69
В центре внимания
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
198
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
360
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
193
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
367
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
529
Весь список