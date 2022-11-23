В Самаре отмечают 95-летие Эльдара Рязанова

18 ноября 2022 года исполнилось 95 лет со дня рождения Эльдара Александровича Рязанова. Его имя знает каждый, ведь он режиссёр всенародно любимых фильмов «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман» и многих других. А ещё Рязанов известен как писатель, телеведущий, поэт, общественный деятель и почетный гражданин Самары.
К 95-летию Эльдара Александровича музей в ноябре 2022 года проводит юбилейные мероприятия, которые рассказывают о его личности и творчестве.
25 ноября в 19.00 в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской (Маяковского, 19) мы заканчиваем праздновать юбилей любимого режиссёра на киноквизе «Кинопанорама Эльдара Рязанова».
Приглашаем проверить смекалку и знание любимых фильмов Эльдара Александровича. Если вы знаете, что заливная рыба – это гадость и легко ответите на вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?», то это заявка на победу! Но будут вопросы и посложнее. Какие фильмы любил режиссёр, кроме собственных? В чём было новаторство творчества Рязанова? На квизе вы узнаете много интересных моментов о биографии и творчестве Эльдара Рязанова. Приглашаютсяк участию как готовые (опытные) команды, так и новички. Состав команды 5-6 человек.
Вход свободный. На квиз необходима предварительная запись по тел. (846) 332-05-16 (количество мест ограничено).
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