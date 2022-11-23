В Самаре отмечают 95-летие Эльдара Рязанова

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18 ноября 2022 года исполнилось 95 лет со дня рождения Эльдара Александровича Рязанова. Его имя знает каждый, ведь он режиссёр всенародно любимых фильмов «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман» и многих других. А ещё Рязанов известен как писатель, телеведущий, поэт, общественный деятель и почетный гражданин Самары.

К 95-летию Эльдара Александровича музей в ноябре 2022 года проводит юбилейные мероприятия, которые рассказывают о его личности и творчестве.

25 ноября в 19.00 в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской (Маяковского, 19) мы заканчиваем праздновать юбилей любимого режиссёра на киноквизе «Кинопанорама Эльдара Рязанова».

Приглашаем проверить смекалку и знание любимых фильмов Эльдара Александровича. Если вы знаете, что заливная рыба – это гадость и легко ответите на вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?», то это заявка на победу! Но будут вопросы и посложнее. Какие фильмы любил режиссёр, кроме собственных? В чём было новаторство творчества Рязанова? На квизе вы узнаете много интересных моментов о биографии и творчестве Эльдара Рязанова. Приглашаютсяк участию как готовые (опытные) команды, так и новички. Состав команды 5-6 человек.

Вход свободный. На квиз необходима предварительная запись по тел. (846) 332-05-16 (количество мест ограничено).

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