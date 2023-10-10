В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»

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13 октября в 18:00 в Выставочном зале Самарского отделения союза художников России открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей».

Творчество художника можно разделить на два этапа: на первом создавал символические композиции, на втором - натурные пейзажи.

В. В. Булгаков с детства на Волге, какое-то время семья жила на дебаркадере, с юности работал спасателем, всю жизнь плавал на лодке, с нее же были написаны десятки этюдов. Бережки, заросшие камышами; лесные озера, затянутые ряской; лодочки, пришвартованные к берегу; плакучие ивы, в весеннем разливе - это наши узнаваемые места, которые когда-то открыл художник-любитель Константин Павлович Головкин.

Выставка продлится до 3 ноября. Вход свободный!

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