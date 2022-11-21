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В Самаре открывается XXVIII Международный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского

21 ноября 2022 10:39
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В Самаре открывается XXVIII Международный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского

24 ноября 2022 года в 18:00 в Самарской государственной филармонии открывается XXVIII Международный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского. На знаковом музыкальном форуме, посвященном сразу трем юбилейным датам, состоятся самарские премьеры композиторов – лауреата Государственной премии республики Беларусь, композитора Олега Ходоско и лауреата конкурса им. Д.Б. Кабалевского, лауреата международного конкурса им. С.В. Рахманинова в Москве 2022 года Петра Дятлова, выпускника Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского по классу композиции А. Чайковского. 

Конкурс 2022 года отмечен участием представителей зарубежных стран, а также 12 регионов России – республики Башкортостан, Республики Татарстан, Донецкой Народной Республики, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Калининградской, Нижегородской, Оренбургской, Омской, Самарской и Саратовской областей. Самарская область представлена городскими округами Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель, Новокуйбышевск, муниципальными районами Алексеевский и Безенчукский.

В жюри конкурса представители консерваторий, музыкальных театров и филармоний России и Белоруссии: Российской академии музыки имени Гнесиных, Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, Белорусской государственной академии музыки, Московского государственного института культуры, Самарского государственного института культуры, Московского театра «Новая опера», Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, Самарской государственной филармонии, Фонда Д.Б. Кабалевского, Самарского регионального отделения Союза композиторов России.

Этот музыкальный форум давно стал неотъемлемой частью культурной жизни Самары. Общение с самыми известными музыкантами мира, знакомство с лучшими педагогическими школами России и зарубежных стран, талантливыми молодыми музыкантами и композиторами, возможность представить свое творчество профессиональной аудитории, –творческая палитра конкурса с каждым годом становятся все разнообразнее.

Международный конкурс молодых музыкантов
 им. Д.Б. Кабалевского зародился на Самарской земле 60 лет назад: в середине XX столетия, тогда еще в городе Куйбышеве, по инициативе Городского Молодежного Клуба (ГМК-62) и при активном участии куйбышевских музыкантов. 

Традиции, заложенные Дмитрием Борисовичем Кабалевским в Самаре, живы и по сей день. В церемонии открытия примут участие сводный хор детской музыкальной хоровой школы № 1 г. Самары, академический симфонический оркестр под управлением дирижера Филиппо Десси. В церемонии открытия примут участие и воспитанники легендарной музыкальной хоровой школы № 1 города Самары – сегодня одной из лучших музыкальных школ Российской Федерации, в которой проводил уроки мастерства знаменитый композитор.

Конкурс посвящен 3-м юбилейным датам – 150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова, 90-летию со дня рождения С.М. Слонимского (неоднократно был в составе жюри конкурса в качестве председателя жюри), празднованию 150-летия со дня рождения Е.Ф. Гнесиной (в составе жюри и среди участников конкурса есть представители Российской академии музыки имени Гнесиных).

Этот год станет для конкурса юбилейным. 

Конкурс имени Д.Б. Кабалевского до сегодняшнего дня является брендом Самарской культуры, самарских музыкантов и России.

Конкурсные заявки по всем номинациям поданы от 111 человек: Фортепиано (33), Скрипка (12), Виолончель (7), Академическое сольное пение (37), Композиция (8), Музыковедение (14).

С первых дней проведения конкурса партнером стала Самарская государственная филармония. Участие академического симфонического оркестра в открытии и закрытии конкурса, а также в заключительном туре инструменталистов является также визитной карточкой конкурса, профессиональной составляющей столь важного профессионального соревнования. Дирижером оркестра на конкурсе 2022 года выступит Филиппо Десси.

Кроме исполнения конкурсной программы пройдут мероприятия научно-методического и творческого направлений. Среди них: юбилейный концерт ДМШ им. Д.Б. Кабалевского г. Самары и научно-практическая конференция по теме: «Нравственно-эстетическое воспитание и профессиональное развитие в музыкальном образовании детей и молодежи», посвященные 25-летию присвоения имени Д.Б. Кабалевского школе, мастер-классы членов жюри, творческие встречи с композиторами и музыковедами. До середины ноября пройдет первый (отборочный) тур.

 

 

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