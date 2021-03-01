В Самаре открывается художественная выставка «Цветы не заговаривают первыми»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Уникального иконописца, родившегося без рук и ног.
В самарском парке «Россия - моя история» открыли мультимедийную выставку о жизни и творчестве Григория Журавлева
По предварительным данным, смерть не была насильственной.
Экс-участницу Little Big нашли мертвой в Петербурге
Как вырастут тарифы на электроэнергию: ответ Минэнерго
Как вырастут тарифы на электроэнергию: ответ Минэнерго
В первый день весны в Тольятти стартует Фестиваль Счастья
В первый день весны в Тольятти стартует Фестиваль Счастья
Россиян предупредили о частой смене погоды в марте
Россиян предупредили о частой смене погоды в марте
Сегодня в одних государствах фиксируют антирекорды смертности, в других ожидают скорую победу над вирусом
Сегодня в одних государствах фиксируют антирекорды смертности, в других ожидают скорую победу над вирусом
Сбербанк: свыше 13 тысяч семей в Поволжье оформили ипотеку с господдержкой
Сбербанк: свыше 13 тысяч семей в Поволжье оформили ипотеку с господдержкой
ОНФ предлагает сделать техосмотр добровольным и добавить к тарифным факторам ОСАГО
ОНФ предлагает сделать техосмотр добровольным и добавить к тарифным факторам ОСАГО
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.44
0.97
EUR 90.37
0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В первый день весны в Тольятти стартует Фестиваль Счастья
В Самаре пройдет Десятый Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре - 2021»
Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой представляет кинопроект «Славные судьбы самарской земли»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре открывается художественная выставка «Цветы не заговаривают первыми»

1 марта 2021 12:41
140
В Самаре открывается художественная выставка «Цветы не заговаривают первыми»

4 марта в 18.00 в Центре культуры и творчества «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а) состоится торжественное открытие художественной выставки «Цветы не заговаривают первыми». Вернисаж посвящен Международному женскому дню 8 марта. 

В экспозицию войдут более 100 работ, среди которых основное место займут натюрморты и женские портреты.  Участницами выставки стали исключительно женщины и девушки: самарские живописцы, скульпторы и графики.

В процессе подготовки проекта был организован выставком, состоящий из профессионального жюри, куда вошли член ВТО СХР Галина Суздальцева, искусствовед Инна Чибикова, искусствовед и музейный экскурсовод  Яна Травкина, член ВТО СХР Наталья Шепелева, член правления Всероссийской творческой организации «Союз художников России» Полина Горецкая и руководитель ЦКТ «Новое пространство» СОУНБ Дмитрий Вырыпаев.  Выставочный комитет отобрал лучшие работы для экспозиции. 

Полина Горецкая, член правления Всероссийской творческой организации «Союз художников России», куратор выставки «Цветы не заговаривают первыми»:

«Как говорил продавец подарков в фильме "Реальная любовь", "это не просто пакет, это больше, чем пакет". Название выставки "Цветы не заговаривают первыми" отсылает нас прямиком в кэрроллово Зазеркалье. А цветы и женские образы, которые будут там представлены, так же, как и любой артефакт, не только не исчерпываются очевидными смыслами, но и в подтексте каждой отдельно взятой работы, по мере визуального сближения со зрителем, вскрывается множество новых объёмных сюжетов. Наша попытка объединить их в один глобальный сюжет является отчаянным восьмимартовским экспериментом, который, по замыслу авторов, продолжает добрую традицию любования цветами и женщинами, дарения цветов женщинам, а также превращения цветов в женщин и обратно».

В экспозицию вошли произведения Анны Сливковой, Алисы Самаринкиной, Аллы Шахматовой, Галины Петровой, Анны Есиповой, Юлии Кузнецовой, Алены Даниловой,  Дины Богусоновой, Елены Солодовник, Татьяны Хариной, Ирины Амелиной и других художниц (более 50 участниц).

Посетить художественную выставку «Цветы не заговаривают первыми» можно с 4 марта по 4 апреля 2021 года. Вход свободный (12+).

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
1 марта 2021  14:07
По предварительным данным, смерть не была насильственной.
Экс-участницу Little Big нашли мертвой в Петербурге
По предварительным данным, смерть не была насильственной. Социум
65
1 марта 2021  12:58
В Самарской области к людям за едой пришел лосенок
В Самарской области к людям за едой пришел лосенок
Специалисты советуют все же не давать животным сладостей – гораздо полезнее будет угощение в виде сена. Социум
109
1 марта 2021  12:23
Самарских ребят приглашают понаблюдать за птицами в новом конкурсе Чудо в перьях»
Самарских ребят приглашают понаблюдать за птицами в новом конкурсе «Чудо в перьях»
Работы на конкурс принимаются с 1 марта по 31 мая. Жюри советуют не торопиться с фотоохотой – разные виды птиц возвращаются в разное время. Социум
140
Весь список

Здравоохранение
1 марта 2021  12:44
На 1 марта в Самарском регионе подтвержден 278 случаев новой коронавирусной инфекции
На 1 марта в Самарском регионе подтвержден 278 случаев новой коронавирусной инфекции
Умерли еще два человека. Здравоохранение
207
28 февраля 2021  14:40
В Самаре заболели 139 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 139 человек. Здравоохранение
671
28 февраля 2021  12:47
В Самарской области за сутки на 28 февраля выявлены 281 заболевших коронавирусом.
В Самарской области за сутки на 28 февраля выявлены 281 заболевших коронавирусом.
В больницах остаются 2879, вылечились и выписаны 44741 человека.  Здравоохранение
1645
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
14584
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
15898
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
17581
Весь список
Туризм
27 февраля 2021  21:53
РФ официально занесена в "серую" группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан.
Российские туристы не смогут прилетать на Кипр с 1 марта
РФ официально занесена в "серую" группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан. Туризм
824
26 февраля 2021  09:06
Миграция — это феномен, который существенно сказывается на облике современного мира. Миграционными процессами достаточно сложно управлять.
Что такое миграция населения
Миграция — это феномен, который существенно сказывается на облике современного мира. Миграционными процессами достаточно сложно управлять. Туризм
538
25 февраля 2021  12:39
На Кубани назвали дату возобновления круизов по Черному и Азовскому морям
На Кубани назвали дату возобновления круизов по Черному и Азовскому морям
Круизы по Черному и Азовскому морям отечественные лайнеры планируют возобновить в июне, сообщает администрация региона. Туризм
857
Весь список
Образование
27 февраля 2021  15:59
Минпросвещения и Рособрнадзор до 29 марта должны будут скорректировать свои правовые акты, следует из постановления правительства.
Кабмин утвердил особенности проведения итоговой аттестации для школьников в 2021 году
Минпросвещения и Рособрнадзор до 29 марта должны будут скорректировать свои правовые акты, следует из постановления правительства. Образование
823
27 февраля 2021  13:44
Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году
Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году
Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции. Образование
921
26 февраля 2021  12:48
Школьники Самарской области рассказали, кого они считают героями
Школьники Самарской области рассказали, кого они считают героями
Всего были опрошены более шести тысяч школьников 6–11 классов из 65 регионов РФ. Образование
1063
Весь список

Культура
1 марта 2021  14:19
Уникального иконописца, родившегося без рук и ног.
В самарском парке «Россия - моя история» открыли мультимедийную выставку о жизни и творчестве Григория Журавлева
Уникального иконописца, родившегося без рук и ног. Культура
13
1 марта 2021  12:41
В Самаре открывается художественная выставка «Цветы не заговаривают первыми»
В Самаре открывается художественная выставка «Цветы не заговаривают первыми»
В экспозицию войдут более 100 работ, среди которых основное место займут натюрморты и женские портреты.  Культура
135
28 февраля 2021  18:55
Настоящая любовь во все времена встречала на своем пути преграды, шла рука об руку с разлукой и через преодоление вспыхивала с новой силой.
Самарская филармония приглашает на праздничную вокально-поэтическую композицию «Вальс в зеркалах»
Настоящая любовь во все времена встречала на своем пути преграды, шла рука об руку с разлукой и через преодоление вспыхивала с новой силой.   Культура
512
Весь список
Мир домашних животных
14 февраля 2021  08:44
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно...Мир домашних животных
1861
31 января 2021  21:01
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
Передержка с медуходом для кошек  https://murchalkin.ru  – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу. Мир домашних животных
3679
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
15019
Весь список
Мода
28 февраля 2021  23:17
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
Мода
129
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
Выступления в национальном стиле — всегда яркое, запоминающееся зрелище. Мода
1266
10 февраля 2021  09:29
Колье, браслеты, кольца и другие ювелирные украшения купить онлайн
Ювелирные украшения всегда были женской слабостью, и по сей день ничего не изменилось. Скорее, наоборот, рынок аксессуаров активно развивается, восхищая...Мода
2804
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
На 1 марта в Самарском регионе подтвержден 278 случаев новой коронавирусной инфекции
1 марта 2021  12:44 
На 1 марта в Самарском регионе подтвержден 278 случаев новой коронавирусной инфекции
Умерли еще два человека. Здравоохранение
208
Долгожданное событие: самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
28 февраля 2021  13:14 
Долгожданное событие: самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
 Посмотреть, как разместился театр, одним из первых приехал Губернатор Дмитрий Азаров и юные поклонники театрального искусства. Культура
1492
В Самарской области за сутки на 28 февраля выявлены 281 заболевших коронавирусом.
28 февраля 2021  12:47 
В Самарской области за сутки на 28 февраля выявлены 281 заболевших коронавирусом.
В больницах остаются 2879, вылечились и выписаны 44741 человека.  Здравоохранение
1647
В России с 1 марта вступят в силу некоторые изменения в законодательстве
28 февраля 2021  11:36 
В России с 1 марта вступят в силу некоторые изменения в законодательстве
В частности, с первого дня весны обработка данных будет производиться по строгим правилам. В стране
1420
Посмотреть, как разместился театр, одним из первых приехал губернатор Дмитрий Азаров и юные поклонники театрального искусства.
27 февраля 2021  16:34 
Самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
Посмотреть, как разместился театр, одним из первых приехал губернатор Дмитрий Азаров и юные поклонники театрального искусства. Культура
2367
Весь список