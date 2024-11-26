В Самаре объявлены лауреаты премии «Музыкальное сердце театра» 2024

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25 ноября на сцене Самарского театра юного зрителя «СамАрт» состоялась торжественная церемония вручения премии «Музыкальное сердце театра». Национальный фестиваль завершился серией мероприятий, которые проходили в течение десяти дней в Самаре и Тольятти.

В этом году Церемония прошла в необычном формате: богатые культурные традиции и особенности проведения музыкальных фестивалей в Самарской области натолкнули команду организаторов на мысль по-новому взглянуть на колоритную песенную культуру региона. Мероприятие было исполнено в стилистике легендарного Грушинского фестиваля, который с 1968 года регулярно проводится в регионе. Теплая и дружеская атмосфера в зале, импровизации и смелые творческие эксперименты на сцене от известных российских артистов, торжество музыки и театра – этот вечер оставит множество приятных воспоминаний!

Гостями и участниками события стали Максим Дунаевский, Марк Розовский, Ким Брейтбург, Александр Пантыкин, Сергей Сашин, Дмитрий Калантаров, Светлана Горшкова, Виктор Минков, Евгений Загот, Сусанна Цирюк, Карина Вартанова, Ирина Брондз, Валерий Архипов, Ольга Кудишина, Ирина Калягина, Нонна Гришаева, Евгений Марчелли, Алексей Франдетти, Юрий Мазихин, Сергей Миндрин, Иван Ожогин, Наталия Быстрова, Михаил Дорожкин, Елена Газаева, Станислав Беляев и другие известные деятели культуры и представители органов власти. Министр культуры РФ Ольга Любимова выступила с приветственным словом онлайн.

Президент фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», композитор, Народный артист России Максим Дунаевский

«Каждый год преподносит свои сюрпризы, качество и количество спектаклей растет, их сюжеты становятся все более разнообразными… Но музыка в них – главное, она руководит всем. И мне, как композитору, это особенно приятно».

Врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина

«Нашему региону очень повезло, потому что наш зритель имел возможность увидеть лучшие музыкальные спектакли театров России за последний театральный сезон. Мы видели, с какой теплотой и нежностью встречают замечательные мюзиклы, которые представлены на этом фестивале!»

Художественный руководитель московского государственного театра «У Никитских ворот», Народный артист РФ Марк Розовский

«Русский мюзикл не уступает Бродвею, потому что затрагивает социально значимые темы и всегда основывается на нравственности. Фестиваль «Музыкальное сердце театра» – это настоящий праздник для каждого из нас и особенно для тех, кто имеет отношение к этому жанру».

Директор театра им. Комиссаржевской, заслуженный работник культуры РФ Виктор Минков

«Мюзикл – это зрелище и шоу, а нам всем очень не хватает радости и драйва! То развитие, которое получил жанр мюзикла в РФ, будет только укрупняться. Мюзикл всегда будет знаковым событием, независимо от того, в каком городе его ставят».

Руководитель департамента коммуникаций ПФКИ Ольга Кудишина

«Уже не в первый раз Фестиваль поддерживается Президентским фондом культурных инициатив. Это говорит о серьезности и важности мероприятия. Для того, чтобы получать несколько лет подряд гранты, команде нужно каждый год доказывать уникальность и расширение, масштабирование проекта, привносить новые изюминки. С этой задачей творческая команда фестиваля прекрасно справляется!»

Генеральный продюсер Фестиваля, член Общественного совета при Минкультуры РФ Дмитрий Калантаров

«За последние четыре года это самый масштабный и разнообразный фестиваль как в плане участников, так и по программе мероприятий. Был также и социальный блок: мы обеспечили почти все спектакли в Самаре и Тольятти тифлокомментированием для незрячих и слабовидящий людей. В мюзикле нет никаких ограничений – нужно идти дальше и постоянно развиваться! Тема любви – отличительная черта русского мюзикла».

Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» не только подвел итоги, но и строит уверенные планы на будущее. Так, например, на церемонии проректор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Алексей Смокотов объявил, что блок фестиваля «Большой дебют» в следующем году пройдет на территории филиала РГИСИ в Калининграде, который войдет в один из четырех федеральных культурных кластеров, создаваемых по поручению Президента РФ.

Каждая Церемония – это масштабный праздник, яркое и стильное событие в театральной жизни страны. Особое внимание уделяется оформлению награды: в этом году статуэтка была частично изготовлена из алюминия – стратегического материала России, основные производства которого находятся в Самарской области. Символ фестиваля в форме сердца базируется на четырех колоннах, это дизайнерское решение было вдохновлено фасадом здания Самарского академического театра оперы и балета.

История проекта насчитывает уже 18 лет, и каждый год номинанты на Премию с нетерпением ждут оглашения результатов.