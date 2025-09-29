В Самаре, Новокуйбышевске и Кинеле пройдет патриотический фестиваль «Душа баяна — душа Победы»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Премия присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других.
В Самарской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей»
Финальные испытания пройдут в Курске с 29 сентября по 2 октября. В них примут участие 89 мастеров со всей России.
Преподаватель из Самары представит регион на конкурсе профмастерства «Мастер года»
Культурная программа объединит 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 14 объектов.
Сформирована архитектура культурной программы форума «Россия – спортивная держава» в Самаре
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре, Новокуйбышевске и Кинеле пройдет патриотический фестиваль «Душа баяна — душа Победы»

29 сентября 2025 13:29
135
Самаре, Новокуйбышевске и Кинеле пройдет патриотический фестиваль «Душа баяна — душа Победы»

От фронтовых мелодий до наших дней: патриотический фестиваль «Душа баяна — душа Победы» в Самарской области объединит поколения победителей

В год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества в Самарской области особое значение приобретают проекты, сохраняющие историческую память и связывающие разные поколения. Патриотический фестиваль «Душа баяна — душа Победы», который пройдет 1 и 2 октября при поддержке Правительства Самарской области, станет одним из таких событий, напоминая о подвиге нашего народа.

Фестиваль объединит жителей Самары, Новокуйбышевска и Кинеля. Заслуженный артист России Сергей Войтенко и лауреаты Всероссийского фестиваля «Душа Баяна» исполнят песни, которые вдохновляли бойцов и тружеников на передовой и в тылу, а также познакомят жителей губернии с музыкальным наследием времён Великой Отечественной войны, в том числе инструментальной музыкой 1940-х годов. 

Идейный вдохновитель проекта, заслуженный артист России Сергей Войтенко: «Душа баяна — душа Победы» через музыку рассказывает о подвиге наших дедов и прадедов. Это не просто концерт — это путешествие во времени, где каждая нота напоминает: победа ковалась не только в боях, но и в сердце народа. Пока играет баян — жива память, а значит, жива и Победа».

Главная цель фестиваля — укрепить гордость за общее историческое прошлое, продемонстрировать мощь российских музыкальных традиций и объединить поколения через искусство. После концертов зрителей ждут творческие встречи, неформальные беседы и открытые репетиции, где можно будет пообщаться с артистами.

Вход на концерты свободный.

Приглашаем жителей Самарской области на концерты:

1 октября 19:00 г. Новокуйбышевск ТКК «Дворец культуры» (площадь им. Ленина) 

2 октября

14:00 г. Кинель Городской дом культуры (ул. Мира, д.42)

19:00 г. Самара ДК «Нефтяник» (ул. Кишинёвская, д.13)

6+

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
103
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
144
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
464
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1186
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
513
Весь список