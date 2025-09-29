В Самаре, Новокуйбышевске и Кинеле пройдет патриотический фестиваль «Душа баяна — душа Победы»

135

От фронтовых мелодий до наших дней: патриотический фестиваль «Душа баяна — душа Победы» в Самарской области объединит поколения победителей

В год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества в Самарской области особое значение приобретают проекты, сохраняющие историческую память и связывающие разные поколения. Патриотический фестиваль «Душа баяна — душа Победы», который пройдет 1 и 2 октября при поддержке Правительства Самарской области, станет одним из таких событий, напоминая о подвиге нашего народа.

Фестиваль объединит жителей Самары, Новокуйбышевска и Кинеля. Заслуженный артист России Сергей Войтенко и лауреаты Всероссийского фестиваля «Душа Баяна» исполнят песни, которые вдохновляли бойцов и тружеников на передовой и в тылу, а также познакомят жителей губернии с музыкальным наследием времён Великой Отечественной войны, в том числе инструментальной музыкой 1940-х годов.

Идейный вдохновитель проекта, заслуженный артист России Сергей Войтенко: «Душа баяна — душа Победы» через музыку рассказывает о подвиге наших дедов и прадедов. Это не просто концерт — это путешествие во времени, где каждая нота напоминает: победа ковалась не только в боях, но и в сердце народа. Пока играет баян — жива память, а значит, жива и Победа».

Главная цель фестиваля — укрепить гордость за общее историческое прошлое, продемонстрировать мощь российских музыкальных традиций и объединить поколения через искусство. После концертов зрителей ждут творческие встречи, неформальные беседы и открытые репетиции, где можно будет пообщаться с артистами.

Вход на концерты свободный.

Приглашаем жителей Самарской области на концерты:

1 октября 19:00 г. Новокуйбышевск ТКК «Дворец культуры» (площадь им. Ленина)

2 октября

14:00 г. Кинель Городской дом культуры (ул. Мира, д.42)

19:00 г. Самара ДК «Нефтяник» (ул. Кишинёвская, д.13)

6+