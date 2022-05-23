В Самаре началась подготовка к проведению 49-го Грушинского фестиваля авторской песни

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49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина планируется провести в традиционные сроки с 30 июня по 3 июля 2022 года на традиционном месте - фестивальной поляне на Мастрюковских озерах в Самарской области.

49 Грушинский фестиваль пройдет в рамках Марафона авторской песни России 2021-2022при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Самарской области, Фонда Олега Митяева, Самарского областного Грушинского клуба и АНО «Информационный музыкальный центр».

Неизменно Художественным руководителем фестиваля станет Народный артист России Олег Митяев, Большое Жюри Конкурса авторской песни возглавит Александр Городницкий.

В фестивале также примут участие Тимур Шаов, Вадим и Валерий Мищуки, Галина Хомчик, Роман Ланкин, Вадим Егоров, участники Грушинского трио Анатолий Головин и Ольга Ермолаева, квартет «Необарды» (Павел Пиковский, Василий Уриевский, Павел Фахртдинов, Ромарио),Ирина Сурина, Вячеслав Ковалев, Наталья Кучер, Андрей и Ирина Колесниковы,группа «Ирония судьбы»,

Ольга Чикина, Иван Ялынский, Алексей Зыков, Марина Дмитриева, Никита Дорофеев, дуэт «Санки», Екатерина Котѐночкина, Веста Солянина, дуэт

«Мезозой», Вячеслав Моногаеви многие другие. Организаторы готовят сюрпризы – выступления Специальных гостей.

Помимо традиционных концертных площадок участникам 49 Грушинского фестиваля будут представлены новые песенные и образовательные проекты.

Подробная программа фестиваля будет опубликована на официальном сайте www.grushinfestival.ru.

Большой Конкурс авторской песни традиционно пройдет в 3 тура. Впервые конкурсанты смогут пройти 1 тур прослушивания онлайн с последующим участием во 2 и 3 туре на Поляне. Лауреаты Конкурса примут участие в главном гала-концерте на Гитаре в ночь с 2 на 3 июля 2022 г. Старт приема заявок на

Конкурс будет объявлен с 23мая.

Участников фестиваля ждут мастер-классы, детские песенные и образовательные проекты, спортивные соревнования.

Планируется проведение прямых трансляций с фестивальной поляны, что позволит расширить географию участников.

Для гостей фестиваля будет работать фуд-корт и ярмарка, скважины с питьевой водой, для автотранспорта будет организована парковка. С 30 июня по 3 июля будут организованы дополнительные электрички из Самары до Платформы им. В. Грушина.