В Самаре Губернатор Дмитрий Азаров отметил деятелей культуры и искусства

157

В пятницу, 18 августа, состоялась торжественная церемония вручения Губернских премий в области культуры и искусства. В списке награждаемых - 16 человек из разных муниципалитетов региона, имеющих достижения, значимые для социокультурного развития Самарской области.

Премии присуждаются по итогам конкурсного отбора работ (проектов, произведений, программ, мероприятий) по таким направлениям, как музыкальное, театральное, изобразительное искусство; архитектура; народные промыслы и ремесла; литература; журналистика, телевидение, кинематография; библиотечная и музейно-выставочная деятельность.

Как отметил Губернатор Дмитрий Азаров, премия в области культуры и искусства сегодня имеет особое значение, поскольку во многом выражает любовь и благодарность жителей Самарской области за творчество, талант, энергию творить добро и делать мир прекраснее.

Глава региона выразил особую благодарность участникам мероприятия за работу с детьми: «Нет детей, у которых не было бы талантов, каждый ребенок талантлив. Но Божий дар - умение раскрыть этот талант. Спасибо всем, кто уделяет время тому, чтобы передать свой опыт, выступить настоящим наставником для начинающих, привлекать детей к народным промыслам. Это очень важно».

Именно это, подчеркнул Губернатор, формирует духовную основу государства и закладывает его будущее: «Наши парни в зоне СВО защищают Родину. И конечно, защищают и российскую культуру, наши традиции, наше право быть суверенным государством». Губернатор поблагодарил деятелей культуры, которые выезжают в зону СВО, поддерживают бойцов и дарят свое творчество семьям военнослужащих – это жизнеутверждающий, очень важный посыл на передовую.

Елена Гуляева, руководитель Народного ансамбля русской песни «Забавушка» МАУ г.о. Самара «Дворец творчества», педагог, солистка и хормейстер Государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки», руководитель группы «ДушаГрея», поблагодарив Губернатора за поддержку самарских творческих коллективов, рассказала, что артисты, выступая перед бойцами, жителями Донбасса, в полной мере смогли почувствовать, как нужна народная песня. «Сохранив свою культуру, свой язык, литературу, мы сохраним себя как нацию, как народ, как страну» - привела она слова Президента России. «Спасибо вам большое, что вы цените наш труд. Ну а мы вместе с вами готовы служить на благо нашей Самарской области и всей страны, нашей России», - обратилась она к Главе региона.

Дмитрий Азаров отметил большие изменения в регионе за последние годы, которые затронули, в том числе, и сферу культуры. «Мы стараемся максимально использовать те возможности, которые дают национальные проекты, инициированные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Строим новые детские сады, школы, дворцы спорта, физкультурно-оздоровительные комплексы, но очень важно, что уделяем большое внимание домам культуры. Проведен капитальный ремонт 33 домов культуры, 2 новых дома культуры построено, еще будем строить. Модельные библиотеки, виртуальные концертные залы, школы искусств - обязательно эту работу будем продолжать», - подчеркнул руководитель области.

«Очень приятно, что вы поддерживаете нашу культуру, и самое главное - эта работа видна», - отметил преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» поселка Чёрновский м.р. Волжский Самарской области Владислав Иванов. По его мнению, премии в области культуры и искусства также могут оказать поддержку и молодому поколению, чтобы они увидели стимул, перспективу в сфере культуры.

Директор МБУК «Библиотечная информационная сеть» г.о. Новокуйбышевск Татьяна Колоколова была отмечена премией за работу по созданию второй модельной библиотеки в городе. «Меня часто спрашивают, что такое модельная библиотека. Я поясняю – это значит образцовая во всем: в обновлении фондов, в хороших ремонтах, в наполнении оборудованием, библиотечной мебелью, благоустройстве территории вокруг библиотеки. И я очень рада, что в нашем регионе очень много за последние 5 лет таких библиотек - невероятных, уникальных каждое по-своему книжных пространств», - поделилась она, отметив особо, что только в Самарской области дополнительно к средствам по нацпроекту на создание модельных детских и взрослых библиотек выделяются региональные средства.

По ее словам, главное – это признание людей, для которых это все создано. «Мы каждый день слышим «спасибо». Мы видим удивление людей, которые первый раз приходят в библиотеки: читатели записываются, посетители, гостей нашего города приводят показать наши модельные библиотеки», - отметила она.

Заведующий отделом читальных залов ГБУК «Самарская областная детская библиотека» Мария Батаева также стала лауреатом премии. Она поблагодарила Главу региона за высокую оценку работы Самарской областной детской библиотеки и рассказала о проекте «Жест на успех» - он направлен на приобщение к чтению детей с нарушениями слуха. В прошлом году он вошел в десятку лучших проектов детских библиотек России. Для слабослышащих ребят, по ее словам, книга - это не только источник информации, но и помощник в безбарьерном общении со сверстниками. «Мы видим это на наших мероприятиях, ребята без сурдопереводчиков могут общаться со сверстниками. Библиотека сегодня это не только территория активного чтения, это пространство детских открытий и возможностей, территория общения. Ребята находят себе друзей, и - это видно из нашей практики - дружба продолжается многие годы», - рассказала она. По просьбе участников проекта Мария Батаева передала Губернатору сборник с лучшими рисунками воспитанников школы-интерната для слабослышащих.

В ходе общения с Главой региона Дмитрием Азаровым по окончании торжественной церемонии вручения премий, участники встречи высказали ряд предложений.

Так, Заслуженная артистка Российской Федерации Елена Лазарева, которая была удостоена Губернской премии за роль Госпожи Пернель в спектакле «Тартюф» Самарского академического театра драмы им. М. Горького, предложила создать площадку, где все желающие смогли бы познакомиться с историей Самарского академического театра драмы. По ее словам, сохранились уникальные видеозаписи спектаклей с участием Веры Ершовой и Михаила Лазарева, других выдающихся актеров театра. Это было бы полезно не только для студентов института культуры, но и даже для молодых артистов театра. Участники встречи включились в обсуждение этого предложения: по мнению поэта и переводчика Евгения Семичева, можно было бы создать мобильный музей, посвященный театральной культуре Самарской области. Глава региона предложил министерству культуры региона проработать предложения участников. «Мы должны помочь оформить эту идею в проект», - отметил он.

Губернатор уделил внимание вопросу организации парковки перед драмтеатром, на который обратила внимание Елена Лазарева. Сейчас машины размещают практически на всей территории площади, что создает неудобства как для артистов, так и для зрителей. Дмитрий Азаров поручил областному минкульту совместно с мэрией города проработать более грамотную организацию площади, также указал на необходимость контроля за стабильной работой общественного транспорта, который отвозит зрителей после спектаклей.

Также Губернатор поддержал инициативу Татьяны Колоколовой, которая высказала просьбу об учреждении регионального грантового конкурса к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Эта юбилейная дата будет отмечаться в следующем году.

В ходе общения был затронут вопрос продолжения проекта фестиваля антифашистской песни. Напомним, первый Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!» состоялся в мае этого года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Самарской области. В этом году организаторы вновь планируют подать документы на получение гранта. Министр культуры Самарской области Ирина Калягина рассказала, что один из участников фестиваля – французский исполнитель Франсуа Модеме с нового сезона присоединится к труппе Самарского академического театра оперы и балета. Дмитрий Азаров напомнил участникам встречи, какой мощный эффект произвел фестиваль, в том числе и на Западе, где активно критиковали его участников. Глава региона подчеркнул, что опыт проведения фестиваля обязательно нужно развивать.

Также министр культуры рассказала о работе артистов губернии в новых регионах России. Один из таких творческих коллективов – эстрадная вокальная группа «Автоклуб» - в эти дни дает первый концерт для бойцов.

Как отметил Дмитрий Азаров, работа по созданию инфраструктуры сферы культуры продолжится, чтобы по-настоящему талантливые люди своим творчеством могли радовать, воодушевлять, вдохновлять сограждан на новые свершения и подвиги, передавать свой талант и опыт все новым и новым поколениям.

Фото: Андрей Савельев