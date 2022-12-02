В Самаре Деда Мороза будут встречать в субботу, 10 декабря

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Сказочный волшебник приедет из Великого Устюга на персональном поезде. В Самаре его будут встречать в субботу, 10 декабря. Как указано в специальном расписании РЖД, новогодний состав пробудет в городе с 11:00 до 19:00. А утром 11 декабря ожидается прибытие в Сызрань (в 9:00).

«Уже 22 октября 2022 года Дед Мороз отправился в свое удивительное железнодорожное путешествие и проедет через всю страну — от Великого Устюга до Владивостока и обратно по всей стране», — сообщают представители Куйбышевской железной дороги.

Встреча с Дедушкой пройдет по запланированной праздничной программе, которая начинается за 20 минут до прибытия поезда. Увидеть волшебника может любой желающий. Для того, чтобы попасть в вагоны поезда, необходимо приобрести специальный билет.

В составе поезда Деда Мороза будут 19 вагонов. В их числе: салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка, пишет ГТРК Самара.