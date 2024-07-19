В Самаре 23 июля открывается персональная выставка картин Натальи Шепелевой "Курортная"

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В Доме журналиста (Самарская, 179) 23 июля (вторник)в 12.00 открывается персональная выставка картин Натальи Шепелевой "Курортная".



Наталья Шепелева (род. в 1976г.) — В 2002г. окончила Тольяттинский Государственный Университет с красным дипломом.

1999 – 2001 гг – преподаватель истории искусств в МДХШ №2 г. Самары. С марта 2007 года – член Союза Художников России.

Награды и достижения: диплом за I место в выставке на приз газеты «Известия» «Молодой взгляд: свежо и остро», г. Самара (2003); диплом за I место в выставке «Четвертый осенний салон», г. Монтри, Франция (2003); благодарность от Академии художеств России (2013). Участие в выставках последних лет: Всероссийская выставка, 2014; выставка Красные Ворота, 2016-2020;

Самарский областной Художественный Музей, персональная выставка «Я иду искать», июль 2021; Пензенская Государственная

Картинная Галерея, персональная выставка, октябрь 2021; выставочный зал Союза Художников (Самара),

персональная выставка «Фарфоровая песенка», декабрь 2021; выставочный зал «Родина», г. Белгород, выставка «Тайна женщины», март 2024;

галерея Современного Искусства Государственного Музея Изобразительных Искусств г. Казань, персональная выставка, июнь 2024 и др.



«Курортная». На выставке будут представлены более 30 новых работ, ранее неэкспонированных в Самаре.

Название выставки «Курортная» сложилось не сразу. В основе коллекции были работы, написанные с натуры в Черногории и Сербии. Они объединились

в «Балканский вояж». Но после выезда на пленэр в Кисловодск к летней адриатической теме добавилась весенняя курортная. Все работы - это этюды написанные с натуры, в моменте, выполненные акрилом на холсте. Некоторые из них дорабатывались в мастерской под первым впечатлением.

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