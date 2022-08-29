В преддверии нового сезона Шостакович Опера Балет приглашает на День открытых дверей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Он прожил в полном одиночестве как минимум 26 лет.
В Бразилии умер последний представитель не имевшего контакта с цивилизацией племени индейцев
В этом году традиционный турнир проходил все лето с 10 июня по 30 августа.
«Лето с футбольным мячом»: в рамках закрытия пройдут показательные выступления спортивных и творческих коллективов
Выставка «Теплый город» создана при поддержке ПАО «Т Плюс».
Гости «ВолгаФеста» создали выставку «Теплый город»
Основу экспозиции составят предметы из коллекции двух поколений жителей Самары: сестёр Ольги и Любови Беловых и дочерей последней –Жени и Саши.
СОИКМ им. П.В. Алабина приглашает на выставку игрушек советского времени
Спектакль-концерт прошел в 1-м действии и был призван поддержать солдат и офицеров, проходящих реабилитацию в стенах учреждения.
Актеры театра драмы выступили в Самарском госпитале перед участниками спецоперации на Украине 
Самих Рому и Юлю в новой экранизации сыграют молодые актеры Тимофей Тимков и Полина Меркурьева.
Виктория Толстоганова сыграет главную героиню в новой экранизации "Вам и не снилось"
Посетители фестиваля смогли не только увидеть выставку представленной продукции, но и приобрести понравившееся изделия.
Производственные службы УФСИН СО приняли участие в фестивале имени Валерия Грушина
В 2022 году по традиции в первом этапе соревнований приняли участие команды со всех 37 муниципалитетов Самарской области. 
«Лето с футбольным мячом»: в  закрытии турнира примут участие лучшие дворовые команды губернии
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.09
0.32
EUR 59.88
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 1 сентября на Экологический день знаний!
В столице региона сегодня отмечают 145-летие Самарского Знамени
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В преддверии нового сезона Шостакович Опера Балет приглашает на День открытых дверей

29 августа 2022 17:31
170
С 15 до 19 часов все желающие смогут бесплатно попасть в Шостакович Опера Балет, где увидят выставку настоящих театральных костюмов.

2 сентября, в пятницу, Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича приглашает зрителей на День открытых дверей в преддверии начала 92-го театрального сезона.

С 15 до 19 часов все желающие смогут бесплатно попасть в Шостакович Опера Балет, где увидят выставку настоящих театральных костюмов из спектаклей на музыку Дмитрия Шостаковича, идущих в театре.

Для всех гостей будет работать уникальная фотозона с фрагментом из оперы Дмитрия Шостаковича «Игроки» с возможностью получить моментальное фото (с 15 до 17 часов). 

Пройдет специальный показ записи концерта оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии, который исполнил Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича 9 августа 2022 года – в день 80-летия со дня первого исполнения произведения в блокадном Ленинграде. Санкт-Петербургская филармония, как и наш театр, носит имя Дмитрия Шостаковича.

 Вход свободный. Партнер мероприятия – ПАО «Ростелеком».

Театральный сезон открывается 9 сентября балетом Людвига Минкуса «Дон Кихот Ламанчский», премьера которого прошла с триумфальным успехом в июле.

В репертуаре сентября: вечная классика – балет Петра Чайковского «Лебединое озеро», оперы Джузеппе Верди «Травиата» и «Бал-маскарад»; современный балет-притча Юрия Смекалова на музыку Михаила Крылова «Три маски короля».

23 и 24 сентября состоится премьера единственной оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки», которая станет первым мероприятием мультижанрового фестиваля искусств «Шостакович. ХХ век», сообщает пресс-служба САТОБ. 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
За 6 дней фестиваль набережных «ВолгаФест» в Самаре посетили более 200 тысяч человек
29 августа 2022  13:41
За 6 дней фестиваль набережных «ВолгаФест» в Самаре посетили более 200 тысяч человек
251
Правительство Самарской области оценило итоги экономического развития и инвестиционной активности в первом полугодии
29 августа 2022  13:02
Правительство Самарской области оценило итоги экономического развития и инвестиционной активности в первом полугодии
512
Названа примерная дата перекрытия улицы Ново-Садовой в Самаре
29 августа 2022  10:10
Названа примерная дата перекрытия улицы Ново-Садовой в Самаре
264
29 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
29 августа 2022  09:49
29 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
253
В этом году соревнования стали рекордными по своему масштабу за всю историю проведения.
27 августа 2022  17:26
Дмитрий Азаров принял участие в турнире по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти Юрия Тюленева
847
Весь список