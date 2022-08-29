В преддверии нового сезона Шостакович Опера Балет приглашает на День открытых дверей

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2 сентября, в пятницу, Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича приглашает зрителей на День открытых дверей в преддверии начала 92-го театрального сезона.

С 15 до 19 часов все желающие смогут бесплатно попасть в Шостакович Опера Балет, где увидят выставку настоящих театральных костюмов из спектаклей на музыку Дмитрия Шостаковича, идущих в театре.

Для всех гостей будет работать уникальная фотозона с фрагментом из оперы Дмитрия Шостаковича «Игроки» с возможностью получить моментальное фото (с 15 до 17 часов).

Пройдет специальный показ записи концерта оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии, который исполнил Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича 9 августа 2022 года – в день 80-летия со дня первого исполнения произведения в блокадном Ленинграде. Санкт-Петербургская филармония, как и наш театр, носит имя Дмитрия Шостаковича.

Вход свободный. Партнер мероприятия – ПАО «Ростелеком».

Театральный сезон открывается 9 сентября балетом Людвига Минкуса «Дон Кихот Ламанчский», премьера которого прошла с триумфальным успехом в июле.

В репертуаре сентября: вечная классика – балет Петра Чайковского «Лебединое озеро», оперы Джузеппе Верди «Травиата» и «Бал-маскарад»; современный балет-притча Юрия Смекалова на музыку Михаила Крылова «Три маски короля».

23 и 24 сентября состоится премьера единственной оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки», которая станет первым мероприятием мультижанрового фестиваля искусств «Шостакович. ХХ век», сообщает пресс-служба САТОБ.