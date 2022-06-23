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В Похвистневском районе традиционный национальный праздник Сабантуй пройдет с участием иностранных гостей

23 июня 2022 13:34
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В Похвистневском районе традиционный национальный праздник Сабантуй пройдет с участием иностранных гостей

25 июня 2022 года в селе Мочалеевка Похвистневского района Самарской области состоится национальный праздник Сабантуй. Гостями праздника станут Народный ансамбль песни и танца «Язгы моннар» (Республика Казахстан) и скрипач-виртуоз Джейхун Исмайлов (Республика Азербайджан). В рамках Сабантуя пройдёт командный Чемпионат Самарской области по русским шашкам имени Губдуллы Тукая и международный товарищеский матч между шашистами Самарской области, Республик Азербайджан и Казахстан.

Сабантуй - это традиционный самобытный праздник, уходящий корнями в глубокую древность. У татар и башкир он знаменует окончание весенних полевых работ. В нынешнем году празднование посвятили Году культурного наследия народов России. 

Почетными гостями праздника станут представители коллектива этно-культурной организации "Шатлык" (Челябинская область), национальной организации «Лига азербайджанцев Самарской области», Украинский национально-культурный центр “Проминь” (“Луч”) и украинский народный ансамбль “Чаровницы”.

В 10.00 начнутся соревнования по конным скачкам. На 12.00 запланировано торжественное открытие праздника и начало спортивных состязаний. Кульминацией праздника станут соревнования по борьбе «Көрәш».

Также в программе традиционные национальные забавы, конкурсы, викторины, концертная программа от группы “Ялкынлы яшьлек”. Для юных гостей праздника будет работать детская площадка.

Организаторами мероприятия выступили: Самарская региональная творческая общественная организация «Дуслык», Администрация городского округа Похвистнево Самарской области, Администрация сельского поселения Мочалеевка муниципального района Похвистневский, предприятие ООО СХП "Восток" (с. Мочалеевка). 

Приглашаем всех на праздник, который сегодня носит идею не только окончания полевых работ, но и дружбы, согласия и единения всех народов, проживающих в нашем регионе, нашей стране и за ее пределами!

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