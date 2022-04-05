В Петербурге простились с актрисой Александрой Яковлевой

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Прощание с советской и российской актрисой Александрой Яковлевой, умершей 1 апреля на 65-м году жизни, прошло в понедельник в большом зале крематория на Шафировском проспекте Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Проводить Яковлеву в последний путь собрались близкие, друзья, коллеги по актерскому цеху, сослуживцы из ее общественно-политической жизни. Среди них был ее друг, актер, телеведущий Андрей Ургант.

"У нее были удачи и неудачи, любовь и нелюбовь. Самое главное, что люди не оставались к ней равнодушными. Это не значит, что ее все обожали, не надо, чтобы все обожали - она не для этого родилась на свет. Она исполнила свою роль в жизни, которая называется "Александра Яковлева", и исполнила ее достойно и заслуженно", - поделился с корреспондентом ТАСС Андрей Ургант.

"Она жила как ей сердце велит. Ее представления о нравственности, о совести, о порядочности - это то, как она жила. Она не лукавила", - добавил он.

Яковлеву похоронят в Калининграде 7 апреля. Об этом ТАСС сообщили в Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС