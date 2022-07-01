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Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
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В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов

1 июля 2022 12:34
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В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов

30 июня открылся 49-ый фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина. В первый день его посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов, в том числе из Минска (Беларусь). Есть здесь и зарубежные гости, которые добирались на Мастрюковские озера из Швеции и Польши.  На Поляне уже готовы все 10 концертных площадок: Главная сцена, Многоголосье, Чайхана, Междуречье, Кольский бугорок, Детская поющая республика, Время колокольчиков, Квартира и Пилигримы. Также к своему привычному месту у Горы уже приплыла сцена «Гитара», где в ночь с 2 на 3 июля состоится традиционный кульминационный концерт с выступлениями лауреатов конкурса авторской песни.

30 июня начали работать торговый городок с сувенирами и полезными для проживания на Поляне товарами. Также открыта зона фуд-корта. Она расположилась около парковки, на которую в первый день фестиваля заехали уже более 650 автомобилей.

Также добраться до поляны можно на электропоезде – с их расписанием можно ознакомиться на сайте РЖД, ехать необходимо до платформы им. Грушина (135 км).

На Поляне уже работают представители всех служб дирекции, это еще несколько сотен человек. За безопасностью участников и гостей фестиваля следят сотрудники МВД, МЧС, Поисково-спасательной службы Самарской области и медики.

Сегодня, 1 июля, в 21.00 на главной сцене выступит Олег Митяев, который представит также молодую группу «Ирония судьбы». Начнет работать площадка «У Грушинского костра», на которой ждут с камерным выступлением Олега Митяева, Катю Котеночкину, Анатолия Головина, Ольгу Ермолаеву, Галину Хомчик и других артистов. Начало в 18:00.

А 2 июля состоится традиционный футбольный матч сборных Самарской области и Мира. Он по предварительным данным начнется в 16:00.

49 Грушинский фестиваль проходит в рамках Марафона авторской песни России 2021-2022при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Самарской области, Фонда Олега Митяева, Самарского областного Грушинского клуба и АНО «Информационный музыкальный центр».Вопросам развития фестиваля серьёзное внимание уделяет Губернатор Дмитрий Азаров.

 С самой полной информацией можно ознакомиться на сайте мероприятия.

 
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