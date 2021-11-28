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В память о Градском: Десятый сезон шоу «Голос» на «Первом канале» будет продолжен

28 ноября 2021 14:36
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В «Голосе» рассказали, что Градский не оставил шоу, даже несмотря на плохое самочувствие.

Десятый сезон шоу «Голос» на «Первом канале» будет продолжен, несмотря на смерть одного из наставников, народного артиста России Александра Градского, передает РБК. Об этом говорится на странице шоу в «ВКонтакте».

«Мы считаем своим долгом довести десятый сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время», — сказано в сообщении.

В «Голосе» рассказали, что Градский не оставил шоу, даже несмотря на плохое самочувствие. «Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке», — говорится в сообщении. Последние эпизоды с участием Градского только выйдут в эфир.

Градский умер утром 28 ноября.

 

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press / РБК
 

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