В память о Градском: Десятый сезон шоу «Голос» на «Первом канале» будет продолжен

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Десятый сезон шоу «Голос» на «Первом канале» будет продолжен, несмотря на смерть одного из наставников, народного артиста России Александра Градского, передает РБК. Об этом говорится на странице шоу в «ВКонтакте».



«Мы считаем своим долгом довести десятый сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время», — сказано в сообщении.



В «Голосе» рассказали, что Градский не оставил шоу, даже несмотря на плохое самочувствие. «Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке», — говорится в сообщении. Последние эпизоды с участием Градского только выйдут в эфир.



Градский умер утром 28 ноября.

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press / РБК

